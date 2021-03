Prefeitura retoma cobrança do Maricá Rotativo na Barra

A cobrança de estacionamento em Maricá, o Maricá Rotativo, voltou a funcionar na cidade. Ao todo são 513 vagas disponíveis na Barra de Maricá entre as ruas 1 e 7. A parada tem cobrança única de R$ 5 mas pessoa com deficiência (PCD), gestante e idosos não pagam. O serviço estava suspenso desde dezembro de 2020 por causa da pandemia da Covid-19 e o decreto de isolamento social.

De acordo com nota o início das operações na região é um avanço do ordenamento do trânsito para turistas e moradores. As formas de aquisição das vagas de estacionamento são feitas por meio do aplicativo Maricá Rotativo, pelo site (www.maricarotativo.com.br) nos pontos de venda cadastrados ou com os agentes de campo devidamente identificados. Os agentes de campo não fazem recarga ou aquisição das vagas em dinheiro, apenas com cartões de crédito e débito.

A cartela pode ser tirada de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, nas áreas residenciais, comerciais, e na orla todos os dias, com período único. “As operações do rotativo começaram na Barra de Maricá com cobrança no dia 13 de março, inicialmente o programa está em toda orla da Barra, e traz para os frequentadores da região maior ordenamento do trânsito”, explicou a diretora de operações, Marta Magge.

Informações sobre o Maricá Rotativo podem ser obtidas no site www.maricarotativo.com.br ou pelo telefone 0800 888 1152.