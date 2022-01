Prefeitura remove ‘gelos baianos’ de ciclovia na Região Oceânica

Agentes da Prefeitura de Niterói realizam, na manhã deste sábado (29), remoção de “gelos baianos” que estavam demarcando o espaço onde será a ciclovia da Avenida Almirante Tamandaré, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói.

O local tem sido alvo de reclamações de motoristas que trafegam pela região. Segundo relatos feitos à reportagem de A TRIBUNA, a obra suprimiu espaço das faixas de rolamento, causando intenso congestionamento. O trânsito é ainda pior em dias de alta procura às praias.

Imagens registradas pela reportagem mostram carros que trafegam pela via já utilizando o espaço que anteriormente estava impossibilitado. Procurada e questionada sobre o objetivo da intervenção, a Prefeitura de Niterói não havia respondido até a publicação deste texto.

Protesto

A manhã do último domingo (23) foi marcada por uma manifestação, com cerca de 120 pessoas, na altura da Praça do Toboágua.

Manifestantes reclamaram do trânsito caótico que dificulta a entrada e saída do bairro. A construção de uma ciclovia na Avenida Almirante Tamandaré ocupa o espaço de uma faixa de rolamento inteira da pista.

Manifestantes caminharam pela via até a rótula de Camboinhas e retornaram para Piratininga.