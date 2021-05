Prefeitura recebe mais 1,8 mil doses da CoronaVac

A Prefeitura de Maricá recebeu 1.870 doses da vacina contra a Covid-19. Deste total, 1.390 são da Coronavac, que teve sua segunda dose suspensa na última segunda-feira (10) por falta de insumos, e 480 doses da Astrazeneca, fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). As vacinas estão armazenadas no Núcleo Municipal de Imunização Dr. Heitor da Costa Matta, no centro.

A unidade recentemente inaugurada tem capacidade de acomodar todos os tipos de vacinas, possuindo diversas câmaras frigoríficas e câmaras de congelamento para assegurar a preservação dos imunizantes, principalmente àqueles que necessitam de armazenamento em temperaturas mais baixas. O espaço conta, ainda, com sistema de autonomia para segurança nas câmaras, gerador e nobreaks, o que garante fornecimento de energia elétrica através de baterias por até 12 horas , oferecendo, assim, segurança em eventuais quedas de luz.