Prefeitura recebe licença do Inea para a Dragagem do Canal de São Lourenço

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Seden) já recebeu do Instituto Estadual do

Ambiente (Inea) a concessão de licença para a dragagem de manutenção do acesso aquaviário

ao Porto de Niterói, o Canal de São Lourenço.

A validade da autorização é até dia 28 de abril de 2027 e será aberto ao acesso à Ilha da Conceição com cerca de 20 metros de largura e 300 metros de extensão. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA/Rima) foi feito pela Prefeitura de Niterói com custo de R$ 772 mil e a administração municipal garante que já está em andamento o processo de elaboração do edital de licitação para a dragagem, com lançamento para julho e investimento de R$ 140 milhões.

De acordo com a publicação a dragagem vai permitir a recuperação do acesso ao Porto, Estaleiro

Mauá, Acesso ao Canal Wellstream, Canal Wellstream ao Estaleiro Aliança, Canal de

acesso UTC e acesso ao Estaleiro Camorim.

A obra de dragagem é uma responsabilidade do Governo Federal e que a Prefeitura pagou o estudo para ajudar na realização. A dragagem vai desassorear parte da Baía de Guanabara para entrada e saída de navios para o Porto de Niterói e os estaleiros, aumentando o calado (distância entre a linha d´água e a quilha do navio; a parte submersa). “Tudo está sendo feito de forma minuciosa para que possamos atender as exigências legais e a obra possa sair do papel”, explicou Luiz Paulino Moreira Leite, secretário da Seden.

A profundidade do trecho, que hoje tem sete metros, passará a ter 11 metros de profundidade. Além da entrada de embarcações maiores para os reparos navais, essa limpeza vai ajudar na circulação hídrica, renovação da água e posteriormente entrada de novos peixes na Baía de Guanabara.

“Temos uma grande expectativa de ajudar a indústria naval na cidade. Nunca se avançou tanto nos últimos anos em direção à tão sonhada obra da dragagem. A vida marinha também será beneficiada, pois a reabertura do canal, hoje aterrado, vai permitir a volta da circulação hídrica. A dragagem vai possibilitar, além da retomada do setor naval, que barcos de pesca de grande porte cheguem ao terminal pesqueiro. Assim, novas oportunidades de emprego vão surgir e os pescadores poderão ter melhores condições de trabalho”, completou Luiz Paulino.

O QUE MOSTRA O ESTUDO

De acordo com a Prefeitura de Niterói o estudo levou em consideração a geologia através da análise de sedimento, níveis de ruídos subaquáticos, caracterização de qualidade da água e qualidade química e microbiológica. A fauna marinha e suas características também foram analisadas. Outro ponto do estudo diz respeito à ocupação do solo urbano, incluindo os usos residenciais, comerciais de serviço, lazer industrial e público. O aspecto socioeconômico, que inclui levantamento sobre as características dos habitantes do entorno e renda média, também será levado em consideração, assim como nível de empregabilidade, proporção da população economicamente ativa, número de moradores por idade, etnia e sexo.