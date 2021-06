Prefeitura realiza entrega mudas e máscaras em drive-thru

Para celebrar a Semana do Meio Ambiente a prefeitura de Niterói vai distribuir mudas e máscaras de proteção no drive-thru no Trevo de Piratininga, na Região Oceânica. O evento, realizado pela Administração Regional da Região Oceânica, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade e Secretaria de Governo, acontece nesta quinta-feira (3), das 10h às 12h.

O administrador regional da Região Oceânica, Rubens Branquinho, destacou que a ação é complementar às políticas públicas implementadas pelo município nos últimos anos. “Nossa equipe vai distribuir 5 mil máscaras de pano reutilizáveis e 500 mudas de espécies da Mata Atlântica. Semana do Meio Ambiente, vamos destacar o trio preservação, proteção e sustentabilidade já que o tema proposto para esse ano, pela Organização das Nações Unidas (ONU), é a restauração dos ecossistemas”, explicou Branquinho.

A Semana Nacional do Meio Ambiente é comemorada na primeira semana do junho. A data foi criada, no Brasil, pelo Decreto nº 86.028, de 27 de maio de 1981. Além da distribuição de mudas para o incentivo ao plantio e de máscaras de proteção contra a Covid-19, Niterói está restaurando 203 hectares de restinga, mangue e mata atlântica.

O drive-thru é uma iniciativa da Administração Regional da Região Oceânica, que entrega máscaras para motoristas, motoqueiros e ciclistas em vias de grande fluxo. A Prefeitura de Niterói já distribuiu mais de dois milhões de máscaras desde o início da pandemia. No início de maio, as administrações regionais de Icaraí, Região Oceânica, Engenhoca, Largo da Batalha, Barreto, Fonseca, Santa Rosa, Centro e Ingá, além das equipes que trabalham no Clube Central, Clin e Secretaria de Ordem Pública, voltaram a fazer entrega de máscaras para a população.