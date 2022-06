Prefeitura pede à Câmara de Vereadores a devolução da Nova Lei Urbanística

A Prefeitura de Niterói enviou um ofício na tarde de hoje (9) à Câmara dos Vereadores, pedindo a devolução do Projeto de Lei (PL) 416/2021, referente à Nova Lei Urbanística do município. Com isso, o substitutivo feito pelo Executivo, e apreciado pelo Conselho Municipal de Políticas Urbanas (Compur) na última segunda (7), não tem mais validade.

A Prefeitura deverá elaborar um novo Projeto de Lei sobre o uso e ocupação de solo da cidade, com o que foi construído nas audiências públicas. Por isso, todo o trâmite do texto será reiniciado. Ou seja, o Executivo vai produzir um novo documento, que posteriormente seguirá para os conselhos pertinentes ao tema. Depois disso, o processo vai para a Câmara Municipal como Mensagem Executiva, podendo conter alterações, ou não, após este rito processual.

Dessa forma, o substitutivo com mudanças ao projeto original produzido pelo Executivo, e que foi analisado pelo Compur, não tem mais validade. A devolução do PL 416/2021 feito pela Prefeitura coloca a Nova Lei Urbanística de Niterói de volta a estaca zero.

“O governo entendeu e foi uma atitude muito importante. Foi muito sensato. Até porque as audiências públicas serão aproveitadas. Foi uma decisão importante para toda a sociedade de Niterói”, disse Milton Cal (PP), presidente da Câmara.

Hoje, o parlamentar compareceu ao Ministério Público, na Tutela Coletiva de Cidadania do Núcleo de Niterói para prestar esclarecimentos. Cal disse que a conversa foi boa, e que foi falado dos procedimentos que faltaram no Compur. Membros do conselho denunciavam que o texto original não foi votado no órgão, apenas as diretrizes, o que fere a tramitação correta do projeto.

Além disso, ainda está previsto para amanhã (10), que o mesmo assunto seja abordado com o prefeito Axel Grael (PDT), que deverá prestar esclarecimentos o sobre o rito do PL 416/2021. O vice-prefeito Paulo Bagueira (Solidariedade) também foi convidado, mas ele está afastado das funções por estar com Covid-19.