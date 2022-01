Prefeitura mobiliza população para combater vandalismo nos Vermelhinhos

A Prefeitura de Maricá está mobilizando a população para ajudar a coibir e combater atos de vandalismos nos Vermelhinhos, os ônibus da Tarifa Zero. A Empresa Pública de Transportes (EPT) informou que o mais recente ato criminoso ocorreu nos dias 18 e 19 de dezembro de 2021 com a quebra lacres de saída de emergência e dos difusores do ar condicionado de um veículo da linha E30 – já recolhido à garagem para reparos.

Outro ataque foi registrado perto da passarela de Inoã, no sentido Niterói. Um banheiro químico foi integralmente destruído, impossibilitando o uso pelos motoristas da EPT.

“É muito importante a conscientização da população para preservar os Vermelhinhos, não quebrar vidros, não pichar, porque esses atos de vandalismo interferem diretamente na operação diária do transporte coletivo do nosso município”, afirmou o presidente da empresa, Celso Haddad.