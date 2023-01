Prefeitura manda fechar canil após pitbull atacar criança

O canil onde ficava o pitbull que atacou uma criança em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, foi intimado a encerrar as atividades. A informação foi divulgada pelo governo municipal, hoje (30), após uma ação de fiscalização no local.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia informou que a Fiscalização de Posturas do município já esteve no local e intimou o proprietário do animal a promover o encerramento das atividades comerciais.

Um processo administrativo dará seguimento às ações da Posturas, acionando o Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária e o Bem-estar animal para vistorias no endereço. A reportagem não consgeuiu localizar o responsável pelo local.

A denúncia do funcionamento de um canil no local partiu de familiares da criança atacada. O proprietário do animal seria parente da criança e o canil funcionaria no mesmo quintal do imóvel onde mora a família do garoto.

Criança segue internada

Permanece internado, no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o menino de 5 anos, atacado por um cão da raça pitbull. O caso aconteceu na última quinta-feira (26), no bairro São Matheus, em São Pedro da Aldeia, também na Região dos Lagos.

De acordo com a unidade de saúde, a criança foi vítima de mordedura canina em face, apresentando múltiplas Lesões extensas e profundas em face. No momento, encontra-se hemodinamicamente estável em ar ambiente, necessitando de cuidados intensivos no leito do CTI. Está sendo acompanhada pelos serviços de cirurgia plástica e bucomaxilo.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. De acordo com a 125ª DP (São Pedro da Aldeia), o caso foi registrado como lesão corporal e as investigações estão em andamento.

Foto: Hospital onde criança está internada – Divulgação/SES