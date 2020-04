Prefeitura lança projeto que dará crédito a empresas e profissionais liberais com juros zero

Com aval da Prefeitura de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves (PDT) disse ontem em sua live, durante reunião com o Gabinete de Crise, que através de instituições financeiras vai garantir a liberação de R$ 150 milhões para empréstimos a micro e pequenas empresas e profissionais liberais a partir desta sexta-feira. “O fundo inovador chamado Supera Niterói é uma parceria de Niterói com bancos para garantir mais empréstimos com carência de seis meses e sem juros”, disse o prefeito.

A secretária de Fazenda, Giovanna Victer falou mais sobre o assunto e disse que o projeto de lei já está aprovado e o programa está regulamentado pela Secretaria. “O empresário terá até três anos para pagar estes empréstimos que podem variar entre R$ 25.000,00 a R$ 250.000,00 e a Prefeitura será a responsável pelos juros de 2%. Esta ação é para garantir o capital de giro e preservar o emprego que significa preservar renda”, disse a secretária. O site da prefeitura informará a partir de amanhã as regras para obter o crédito.

O prefeito Rodrigo Neves falou do pioneirismo do Programa Supera Niterói. “Nenhuma cidade do Brasil fez isso que nós estamos fazendo para manter nossas empresas de pé. E só fizemos isso porque acreditamos nos empresários que constroem a nossa cidade”, ressaltou o prefeito.

CENTROS DE REFERÊNCIA — Segundo o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, amanhã (25) Niterói vai inaugurar no Ciep municipalizado e reformado pela Prefeitura Esther Botelho (Cantagalo) o primeiro centro de referência de quarentena do país. Depois outro Centro será inaugurado no Ciep Anísio Teixeira (Fonseca).

Segundo ele, os locais serão usados caso as pessoas com resultado positivo não tenham condições adequadas para fazer o isolamento social em casa. Elas serão orientados a fazerem o isolamento nos centros de referência de quarentena que estão sendo criados pela Prefeitura, onde serão assistidas por pelo menos 14 dias.

“Esses dois centros de referência de quarentena são para pessoas que testarem positivo e não tiverem condições de ficar no isolamento domiciliar. A ida é opcional. Essas pessoas serão encaminhadas com toda dignidade e terão acompanhamento médico e psicológico nesses locais, onde poderão cumprir a sua quarentena sem o risco de infectar os parentes e as pessoas próximas”, disse o secretário.

RENDA BÁSICA EMERGENCIAL — Hoje (24), termina o prazo de entrega dos cartões do Renda Básica Temporária. De segunda (20) até quarta-feira (22), a Prefeitura de Niterói já entregou mais de 22 mil cartões. O programa vai beneficiar cerca de 35 mil famílias inscritas no CadÚnico. O crédito do cartão, no valor de R$ 500 por mês, será depositado no dia 30. O benefício será pago nos meses de abril, maio e junho.