Prefeitura lança o Programa Supera Mais para auxiliar empresas de Niterói

Nessa quinta-feira (23) o Solar do Jambeiro recebeu parte do secretariado da Prefeitura de Niterói e empresários da região para assinarem os primeiros contratos do programa Supera Mais. Já foram feitos cadastros pela Prefeitura de Niterói de 662 empresas para o fornecimento do crédito. Os empréstimos poderão ser fornecidos, com juros zero, para empresas com até R$ 1 milhão de faturamento para serem pagos em até 36 vezes, com prazo para primeira parcela daqui 10 meses. Os recursos serão fornecidos através da Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), e Niterói ganhou destaque nacional pela iniciativa para as microempresas e pequenas empresas.

De acordo com nota o programa Supera Mais é uma evolução do Supera Niterói, lançado em abril deste ano. O programa deve conceder cerca de R$ 50 milhões em crédito, alcançando até mil empresas da cidade. O Supera Mais tem os seguintes limites para financiamento de Capital de Giro: até R$ 20 mil para profissionais autônomos e liberais; até R$ 50 mil para microempresas; e até R$ 80 mil para empresas de pequeno porte com faturamento de até R$ 1 milhão.

Essa iniciativa foi garantida na Lei 3.507/2020 e é parte das políticas emergenciais de combate à pandemia do coronavírus. “Agora vamos dar prioridade para as empresas que ficaram fechadas por mais tempo ou com a operação mais restrita. Também conseguimos uma parceria com o Sebrae que vai oferecer um curso de três horas, feito pela internet, para ensinar esses empresários a aplicar os recursos. Isso tudo para mostrar de que maneira usar esses recursos vão ter sustentabilidade para conseguirem serem pagos depois”, explicou Giovanna Victer, Secretária Municipal de Fazenda de Niterói.

Nesse primeiro lote será dado preferência para agências de viagens, empresas relacionadas as artes cênicas, atividades de condicionamento físico, produção de fotografias, bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, casas de festas e eventos, cursos preparatórios para concursos, educação (infantil, creche, pré-escola, nível técnico e arte e cultura), ensino de esportes, ensino de idiomas e de músicas, ensino fundamental e médio, formação de condutores, lanchonetes, restaurantes e serviços de buffet, por exemplo.

Victer explicou que o programa é de crédito para empresas que tem a sede na cidade de Niterói. “Percebemos que as empresas teriam muitas dificuldades de garantir saúde financeira durante o isolamento social tão longo como o da pandemia. Elaboramos um programa que teria até pequeno porte e os recursos não seriam da prefeitura. Esse foi anunciado em abril e continua vigente, operacionalizado pelo Banco do Brasil”, contou. Ela ainda explicou que esse programa já emprestou R$ 18 milhões para 220 empresas. “Mas sabemos que é preciso atingir mais empresas, pequenas, muita delas com dificuldade de financiamento para capital de giros. Contratamos uma agência por meio de pregão. Para que ela, com autorização do Banco Central, concedesse os empréstimos para as empresas da nossa cidade”, completou.

O presidente da AgeRio Alexandre Rodrigues explicou que o microempresário e pequeno tem dificuldade de acesso ao crédito. “Com essa ação de Niterói isso vem nos ajudar muito. Agradeço a confiança na equipe e parabenizo pela iniciativa. Isso será um marco para o país. É importante que o pagamento do empréstimo seja regular para outras empresas terem oportunidade. Isso se chama ciclo de crédito e pode atender muitas pessoas”, frisou.