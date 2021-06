Prefeitura lança hoje o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Niterói

Evento de lançamento acontece de maneira virtual e contou com a presença do prefeito Axel Grael

Por meio de um evento virtual, realizado nesta terça-feira, o prefeito Axel Grael lançou o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Niterói. O evento, que teve início às 9h30min e irá durar todo o dia de hoje, conta com uma vasta programação de palestras e está disponível ao público através do link www.forumdoclimaniteroi.com.br

O Fórum foi instituído por meio do Decreto nº 14.040, publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

O objetivo do Fórum é destacar a importância de promover a discussão e efetivar ações para incentivar a redução de emissão de Gases de Efeito Estufa e adaptar o território em decorrência dos efeitos das mudanças climáticas na cidade de Niterói, assim como a necessidade de promover o uso adequado dos recursos naturais em um ambiente saudável e sustentável, promovendo a reversão dos quadros de degradação ambiental existentes na cidade.

Considerando que as ações associadas ao aquecimento global são complexas, multidisciplinares e requerem a integração permanente de um conjunto de ações em vários setores da economia, o Fórum também discutirá as metas que Niterói precisará cumprir para a redução de gases do efeito estufa na cidade e para alcançar o desenvolvimento sustentável como fundamento estratégico do Município.

O Fórum também discutirá a necessidade de articulação dos esforços do Poder Público, da sociedade organizada, da comunidade científica e dos setores produtivos, assim como de atores de outros níveis de governo visando a ações relativas às mudanças climáticas globais, bem como o atendimento de compromissos nacionais e internacionais sobre o tema. A meta é conscientizar a sociedade de que as ações relacionadas ao crescimento econômico e demográfico de Niterói devem ser conduzidos com base nos objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas.

De acordo com o decreto publicado hoje, o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Niterói, órgão vinculado à Secretaria do Clima, terá como principais atribuições: a mobilização e conscientização da sociedade de Niterói a respeito das mudanças climáticas; colaborar com a divulgação de dados relativos ao Relatório Municipal de mudanças climáticas; incentivar, no âmbito da Administração Pública do Município, a adoção de políticas voltadas para redução dos efeitos das mudanças climáticas; estimular a realização de estudos e pesquisas, bem como ações de educação, para capacitação em temas relacionados às mudanças climáticas, com ênfase na execução de inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) no município; estimular, no município de Niterói, a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL); estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades de Niterói no campo das mudanças climáticas globais; etc.

Em entrevista exclusiva à reportagem de A Tribuna, o prefeito de Niterói, Axel Grael, esclarece que “a criação da Secretaria do Clima foi uma iniciativa pioneira, muito provavelmente a primeira cidade do país a ter uma secretaria dedicada exclusivamente às questões climáticas. Nossa abordagem sobre o tema é ampla, assim como a responsabilidade de Niterói, principalmente nas questões relativas aos impactos causados pelas mudanças climáticas que afetam a nossa cidade, tais como o aumento da intensidade das chuvas, a estabilidade de encostas e os problemas com drenagem nos canais da cidade.”

O prefeito também destaca que Niterói se encontra bem avançada no que diz respeito às medidas que permitirão que o município “seja uma cidade amiga do clima”. De acordo com o prefeito, “a adoção de alternativas de mobilidade como, por exemplo, as ciclovias, que são uma forma de mobilidade ativa e não poluente, a ênfase no transporte coletivo, como a TransOceânica, o trabalho de reflorestamento e proteção de florestas, todas essas medidas são ações que fazem parte da agenda climática e NIterói, através desse Fórum, pretende integrar todos os órgãos da cidade, cada um deles com um papel e uma responsabilidade a cumprir. O importante é que isso não seja apenas um compromisso do Governo, mas sim da sociedade como um todo. É isso que queremos estimular a partir de agora, com a programação que está sendo lançada pelo Fórum. O importante é que se as pessoas entendam o que está acontecendo no mundo, hoje. Todos os países desenvolvidos estão lançando programas de retomada da economia nesse momento pós-covid, utilizando estratégias, todas elas em torno da sustentabilidade e da questão climática, como vemos, por exemplo, na Comunidade Europeia, em países como Alemanha, França, Itália e Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, onde o presidente, Joe Biden, que lançou recentemente um programa de um trilhão de dólares em apoio à iniciativas sustentáveis, de um total de cinco trilhões que serão destinados à recuperação da economia norte-americana do pós-covid. Então, hoje, a sustentabilidade deixou de ser um assunto periférico e está inserido nas estratégias, inclusive, de retomada da economia”, destaca o prefeito.