Prefeitura lança edital de obra que vai remodelar acesso a Camboinhas

Moradores de Camboinhas e Piratininga receberão investimentos em melhorias na mobilidade para entrada e saída desses bairros até o próximo verão. O edital de licitação das obras de requalificação da entrada do bairro de Camboinhas, na Região Oceânica será lançado nessa sexta-feira (11). O trabalho tem prazo de construção de oito meses a partir da data de início das obras.

O edital prevê a remodelação e ampliação do atual acesso ao bairro de Camboinhas, com a construção de uma rotatória expandida sobre uma área que já foi desapropriada pelo Município. Essa rotatória será feita nos mesmos moldes da que existe na Avenida Francisco da Cruz Nunes, no acesso à Avenida Central, altura do posto Monza.

O secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier, explica que o projeto foi pensado para requalificar a área e melhorar a mobilidade dos moradores dos bairros de Piratininga e Camboinhas.

“Essa é uma obra aguardada há muito tempo pelos moradores. A remodelação da rotatória vai permitir um aumento da capacidade de circulação no acesso a Camboinhas e Piratininga. Além disso, o projeto prevê a valorização da entrada dos bairros com a nova praça e a estação de transportes que serão construídas”, explicou Renato Barandier.

A obra prevê a construção de uma nova estação de ônibus no interior da rotatória, nos mesmos moldes das estações da Transoceânica. Além disso, o projeto fará a conexão das ciclovias de Piratininga, da entrada de Camboinhas e do Parque Orla Piratininga.

Outra novidade do projeto será a construção de um Parcão, além de um novo paisagismo e iluminação na área.