Prefeitura investe R$ 5 milhões em bicicletas para a Região Oceânica

A Prefeitura de Niterói anunciou que vai investir R$ 5.067.375,65 no segundo lote de obras do Sistema Cicloviário da Região Oceânica. Nesta etapa, as obras serão realizadas em trechos dos bairros de Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara, Serra Grande, Santo Antônio e Piratininga.

De acordo com a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a licitação está prevista para o dia 12 de julho e o início das obras será em setembro.

O sistema engloba ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e paraciclos ao longo de toda a região, totalizando 60 quilômetros. As obras do primeiro lote foram iniciadas em 2021 e somam 21 quilômetros de infraestrutura cicloviária, que incluem áreas como a Praia de Piratininga e as avenidas Almirante Tamandaré, também em Piratininga, e Irene Lopes Sodré, no Engenho do Mato. As intervenções em Piratininga já foram concluídas e o trabalho, agora, está concentrado no Engenho do Mato.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, diz que a cidade conta com mais de 57 quilômetros de malha cicloviária, e ressalta que, com esses investimentos será possível ultrapassar a marca de 100 quilômetros de ciclovias até 2024.

“Os investimentos realizados pela Prefeitura de Niterói nos últimos anos com a implantação de ciclovias como a da Avenida Marquês do Paraná, no Centro, e mais recentemente, com a abertura da ciclovia Avenida Professor João Brasil, na Zona Norte, mostram que também criamos oportunidades de investimento na cidade, de geração de empregos e de oportunidades para a população. Só na Região Norte da cidade, por exemplo, até 2024 serão mais 20,6 quilômetros de ciclovias, com investimentos de mais de R$ 8 milhões. Vamos continuar apostando nas políticas públicas de incentivo à mobilidade sustentável”, destaca Axel Grael.

Responsável pela coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, diz que as obras do segundo lote serão iniciadas por Itaipu, na Estrada Francisco da Cruz Nunes, no trecho entre o Corpo de Bombeiros e a Praia de Itaipu, com uma ciclofaixa protegida por tachões do tipo olho de gato.

Ele lembra que essas intervenções incluem, também, melhoria da acessibilidade e requalificação dos pontos de ônibus nesta área. “Uma vez iniciada a obra em cada trecho, a população será comunicada com o objetivo de minimizar possíveis transtornos com as intervenções. A implantação do sistema cicloviário tem como objetivo aumentar a segurança e a capacidade de acesso para quem usa a bicicleta. Vale lembrar que a Região Oceânica é uma área da cidade onde, tradicionalmente, já temos muitos usuários da bike. Essas melhorias contribuem para aumentar ainda mais o potencial do uso deste transporte”, frisa.

O prazo previsto para a realização de todo o trabalho de implantação do segundo lote é de oito meses. O projeto integra as ações do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), com financiamento da CAF e será executado através da Coordenadoria Niterói de Bicicleta.

“O sistema cicloviário da Região Oceânica, quando concluído, vai permitir e proporcionar ainda mais integração através da bicicleta entre a Região Oceânica e o restante da cidade, bem como nos deslocamentos da própria região”, diz Filipe Simões.