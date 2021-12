Prefeitura de Niterói vai investir R$ 32 milhões no Hospital Orêncio de Freitas

Após muita reivindicação contra o fechamento do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, que fica no Barreto, na Zona Norte, o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, confirmou o investimento de R$ 32 milhões para a revitalização da unidade de saúde municipal.

Em uma postagem nas redes sociais, Bagueira confirmou o investimento. “Vamos investir R$ 30 milhões na revitalização do Hospital Orêncio de Freitas, que continuará como uma referência em cirurgia da rede municipal. Além disso, outros R$ 2 milhões já estão sendo investidos na compra de equipamentos para a modernização de seus setores. Os recursos fazem parte de um pacote de investimentos na área da Saúde que o prefeito Axel Grael anunciará nos próximos dias”, garantiu.

O Orêncio de Freitas é uma espécie de “hospital-escola” e recebe residentes de diferentes faculdades de medicina. Os manifestantes reclamaram da estrutura física da unidade. No início do mês sindicalistas, da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, fizeram uma manifestação na frente da unidade, que é referência em cirurgias no trato digestivo, pedindo atenção do poder público para o caso. Os pacientes seriam até transferidos para outros hospitais, como o Oceânico, que fica em Piratininga, na Região Oceânica.