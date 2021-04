Prefeitura investe na manutenção da infraestrutura de Itaboraí

O trabalho de recuperação das vias públicas de Itaboraí segue firme e avança por ruas e avenidas de todos os bairros da cidade. Desde o início do governo, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp), tem intensificado os investimentos na infraestrutura através dos serviços de recuperação de paralelepípedo, limpeza das ruas, quilômetros de patrolamento, varrição, iluminação pública, manutenção de calçada, tapa-buraco e diversos outros serviços.

As obras, que contam com recursos municipais, seguem a todo vapor. Novas licitações estão em andamento, com mais obras programadas até o final de 2021. Além desses serviços pontuais, a Prefeitura também vem atuando no recapeamento completo de vias importantes, como a Avenida 22 de Maio, além dos distritos: Sambaetiba, Porto das Caixas, Visconde, Manilha, Cabuçu, Itambi e outros bairros contemplados.

O governo de Itaboraí informa que vem trabalhando muito para buscar novos investimentos e fontes de recursos que foram empregados na infraestrutura da cidade. São duas frentes principais de trabalho para a obtenção de recursos à execução desses serviços, a primeira envolve a articulação e captação junto aos Governos Federal e Estadual e a segunda implantação das obras.

“Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelos municípios, estamos trabalhando muito para ampliar a infraestrutura urbana da capital potiguar, melhorando a mobilidade e promovendo benefícios para os moradores”, comenta o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

“Agimos na manutenção de vias asfaltadas e naquelas que tem paralelepípedos. O ritmo de trabalho vem sendo positivo e com planejamento temos conseguido atender todas as regiões”, destaca o secretário municipal de Serviços Públicos, Uilton Viana.

Entusiasmado com o trabalho, o aposentado Ormindo Jorge da Silva, fez questão de destacar que os bairros estão sendo muito bem atendidos pelas ações de infraestrutura viária da Prefeitura. “Fiz questão de agradecer ao prefeito e dizer que ele está com uma equipe de obras acima da média. Temos um grupo de líderes comunitários em Itaboraí e, é unânime, todos agradecem por terem suas demandas atendidas pela Prefeitura de Itaboraí. Era um sonho que virou realidade, graças a Deus”, disse.