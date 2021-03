Prefeitura inverte posição de linhas no Terminal Rodoviário

Com o objetivo de melhorar o fluxo de passageiros e evitar aglomerações no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói, os pontos finais das linhas que param na plataforma 3 do terminal serão invertidos a partir de amanhã (31). A decisão foi tomada após a realização de uma operação conjunta de fiscalização da Prefeitura de Niterói em parceria com o Departamento de Transportes Rodoviário (Detro) na manhã de hoje (30), no Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro, a Suten (Superintendência de Terminais e Estacionamentos de Niterói),na manhã de hoje.

Com a decisão, serão invertidas de posição as linhas municipais 30, 47, 47A e 47B, da Viação Araçatuba, com as linhas 17, 32 e 33, da Viação Miramar, na plataforma 3. Isso se deu porque durante a operação, os agentes da Suten notaram que a linha 30, a primeira da plataforma 3, como recebe grande volume de passageiros e a fila de espera entrava pelo corredor de acesso à plataforma, local fechado, de baixa circulação de ar e alto trânsito de pessoas por se tratar da única entrada. Com a mudança da linha para o final da plataforma, haverá mais espaço para a fila de passageiros em local arejado, desobstruindo a entrada.

O Terminal Rodoviário de Niterói (Teroni), concessionária que opera o terminal, vai comunicar a alteração às empresas. Os passageiros serão alertados sobre a modificação através de placas informativas e sistema de som do terminal.