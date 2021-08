Prefeitura interdita pedras da Praça das Águas, na Praia do Forte

Local conhecido por atrair diversos turistas, a região da Praça das Águas, na Praia do Forte, em Cabo Frio, está interditada desde quinta-feira (26). Isso porque as pedras do local danificaram vários pontos de estrutura da área, colocando em risco as pessoas que circulam pelo local.

Segundo a secretária de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet, uma avaliação técnica, realizada por engenheiros e Defesa Civil, constatou que não há como recuperar a estrutura, sendo necessária a interdição imediata e remoção do que já está comprometido pelo próprio peso da estrutura.

“O material colocado na Praça das Águas, imitando pedras, quebrou em vários pontos. Trata-se de uma estrutura de concreto armado sem enchimento ou qualquer apoio interno. Como aquele local serve de cenário para fotos, e muita gente sobe nas estruturas, optamos pelo isolamento e interdição até que a demolição desses pontos ocorra. Não podemos permitir que as pessoas se machuquem”, afirma a secretária