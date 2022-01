Prefeitura informa que trecho da Av. Almirante Tamandaré foi recomposto neste sábado (29)

A Coordenadoria Niterói de Bicicleta informa que um trecho de 36 metros da Avenida Almirante Tamandaré foi recomposto neste sábado (29) por equipes da Prefeitura por ter sido danificado pelo trânsito. Portanto, não houve uma remoção, mas um reparo para permitir o recapeamento deste trecho da via, sem nenhum dano ao acabamento final. O trecho recomposto também ganhou novo meio fio.

Não há nenhuma alteração no projeto da ciclovia da Avenida Almirante Tamandaré. A Coordenadoria Niterói de Bicicleta informa que esta ciclovia faz parte do primeiro lote do Sistema Cicloviário da Região Oceânica, que será entregue em fevereiro.

As obras deste primeiro lote foram iniciadas em 17 de maio e contemplam as áreas da Avenida Almirante Tamandaré – da Prainha até a rotatória de Camboinhas – passando por toda a orla de Piratininga; e das avenidas Doutor Acúrcio Torres e Irene Lopes Sodré, no Engenho do Mato, totalizando 21 quilômetros de rotas destinadas aos ciclistas.

O Sistema Cicloviário da Região Ocêanica visa levar melhorias de infraestrutura cicloviária. No total, o projeto soma 43 quilômetros de rede cicloviária composta por ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e calçadas compartilhadas. Haverá ainda a instalação de bicicletários fechados, além de monitoramento por contadores automáticos.