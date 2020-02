Prefeitura inaugura quadra na Ititioca e dá início às obras de urbanização em Pendotiba

Na manhã deste sábado (8), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve na Ititioca, Zona Norte, para a entrega da reforma de uma quadra do bairro e, em seguida, assinou a ordem de início para as obras de drenagem e pavimentação em Matapaca e Vila Progresso, na Região de Pendotiba.

A quadra de esportes recebeu pintura do piso, substituição do alambrado e da rede de proteção e novas traves. O investimento do município neste projeto foi de R$ 173 mil. O prefeito ressaltou que na atual gestão municipal foram implantadas e revitalizadas mais de 150 áreas de lazer e convivência em bairros e comunidades.

“Este é mais um espaço de esporte e lazer para os moradores. Estamos apostando na revitalização de áreas públicas em toda a cidade, com um olhar integrado, buscando mais qualidade de vida e mais oportunidade para quem vive em Niterói”, disse Neves.



Para os amigos Jorge Luiz Silva e Kelvin Lima, ambos com 11 anos, a reforma da praça será mais uma chance de se reencontrarem para as tradicionais partidas de futebol.

“Agora temos um espaço bem legal para jogar futebol, antes era mais difícil, não estava tudo bonito assim”, comemorou Jorge Luiz. “Eu mudei há pouco tempo do bairro, estou morando pertinho agora, mas quando soube que a quadra ficou pronta hoje, fiz questão de vir para jogar com meus amigos. Será muito bom para a gente continuar se encontrando”, disse Kelvin.

A presidente da associação de moradores, Juciara Soares, conhecida como Ciara, lembrou das melhorias que a região vem recebendo.

Drenagem e pavimentação

Em Pendotiba, o prefeito assinou a ordem de início para as obras de urbanização de Matapaca e Vila Progresso, que levarão para 21 ruas, drenagem, pavimentação e construção de novas calçadas. O investimento da Prefeitura de Niterói para estas intervenções será de cerca de R$ 9 milhões.

“Pendotiba vem recebendo importantes investimentos. A região, que sofria com o abastecimento de água, recebeu um reservatório de água, uma estação de tratamento de esgoto, além de escola e unidade de saúde. Essas intervenções agora chegam para somar e trazer ainda mais qualidade de vida para os moradores, que esperavam por esta obra há muitos anos”, enfatizou o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), Axel Grael.

Uma das moradoras mais antigas do bairro, Dona Maria Vieira da Silva, 87 anos, fez questão de participar da cerimônia para a assinatura da ordem de início das obras. “Moro aqui há mais de 60 anos e esperava ver esse momento, que enfim chegou. Vai ser muito bom para todos que vivem aqui”, comentou.

O deputado estadual, Paulo Bagueira, ressaltou a importância do diálogo que a atual gestão municipal vem mantendo com os moradores da cidade.

“Este é um governo que tem se mostrado muito sensível às demandas de cada bairro, de cada comunidade. Obras fundamentais para o desenvolvimento de Niterói estão sendo tiradas do papel com planejamento e comprometimento”, frisou.

A previsão é que as obras sejam concluídas em agosto. Entre as ruas que receberão as intervenções estão a Estrada do Muriqui Pequeno, ruas Professor José Peçanha Faria, Coronel João Thomas e México, H, M, G, Barão Palmares, Helena Brandão, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Cardoso de Mello, João Laegurt e Travessa Bela Vista.