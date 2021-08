Prefeitura homenageia mulheres maricaenses

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos do município e em parceria com o Movimento de Mulheres Cristãs do Município, realizou na noite de sexta-feira (20), o primeiro evento sobre o Dia da Mulher Maricaense. Durante o encontro foram feitas homenagens às personalidades que se destacaram nas mais variadas áreas.

A data foi criada pela vereadora Andrea Cunha para homenagear as mulheres maricaenses de todos os tempos. Já o dia 20 de agosto foi escolhido por ser o aniversário de D. Linda, mulher negra, periférica, ex-vereadora, que se destacou na luta em defesa dos mais necessitados.

De acordo com a coordenadora de Assuntos Religiosos, Danieli Machado, o Dia da Mulher Maricaense é muito importante e voltado para a mulher guerreira, que vem lutando pelo seu lugar. “Essa data vem para mostrar que somos guerreiras e estaremos sendo bem representadas”, comentou Danieli.

“Essa data é uma homenagem à vereadora Linda, e representa a todas nós mulheres maricaenses, mulheres batalhadoras. Será uma oportunidade para trabalhar as nossas conquistas”, comentou a vereadora Andrea Cunha, autora do projeto de lei que criou o Dia da Mulher Maricaense.

Foram homenageadas a pastora e psicanalista Karla Cristina Ramos; cacica Jurema Nunes de Oliveira; a funcionária pública Glauciane Victoria da Silva Gonçalves dos Santos; a guarda municipal Euda Benício de Araújo Abreu; a pastora Ana Lucia Ferreira Amaro de Castro; a capelã e presidente do projeto Mila Faz – Mirian Menezes dos Santos Abreu; Elisangela de Figueiredo Pereira – orientadora pedagógica; a advogada e contadora Angelica Espindola de Siqueira; Kelly Menezes Couto -coordenadora da Casa Terapêutica; Luciene Mourão – vice-presidente da OAB de Maricá ; a médica Simone Costa Silva; a pastora Roberta do Nascimento Silva Furtado; Luciana Piredda – coordenadora da Casa da Mulher; Caroline Barbosa – jogadora de Futebol; Elizabeth Brasil de Andrade Lagoeiro Jorge – ex-vereadora; Vânia Lucia Pereira; técnica de Enfermagem -Raquel Maria do Nascimento; representando as pescadoras – Santimar Santiago Franklin de Paula; e Jacyara Maria do Nascimento – artesã e pescadora.