Prefeitura firma acordo para beneficiar pequenos produtores

Maricá vai firmando posição como município indutor do conhecimento científico no estado do Rio, graças a acordos de cooperação firmados entre a Prefeitura e algumas das principais universidades do estado: na última quinta-feira (11), foi a vez de a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) se juntar ao time, que já conta com a UFRJ e a UFF, graças a um acordo firmado com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

O protocolo de cooperação técnica assinado pelo reitor da UFRRJ, Ricardo Luiz Louro Berbara, e pelo presidente da Codemar, Olavo Noleto, na sede da instituição, em Seropédica, prevê apoio da universidade a um projeto da companhia na área agroalimentar, visando aumentar a produtividade rural em Maricá, com ações de formação de mão de obra, preparação de solos para o plantio e melhoria de sementes, entre outros aspectos.

“Também discutimos a possibilidade de a UFRRJ apoiar a organização dos pequenos produtores da cidade, por exemplo em cooperativas, e ainda de ofertarmos cursos de graduação e pós-graduação da universidade em Maricá. O documento que assinamos dará origem a um convênio, no qual será detalhado todo o trabalho de desenvolvimento científico e tecnológico que buscamos para Maricá”, explicou Noleto.

Presente ao encontro, o presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera, destacou que a cidade tem potencial para explorar a produção de alimentos orgânicos e que esse deve ser um dos focos do convênio com a UFRRJ.

“O incentivo à agricultura familiar é parte de um conjunto de ações para reorganizar a economia de Maricá, conforme determinação do prefeito Fabiano Horta. E a produção de orgânicos é um bom caminho”, disse Pansera.

Além de projetos de agricultura familiar, o protocolo prevê pesquisas nas áreas de energia sustentável e tratamento de resíduos orgânicos para a geração de energia e renda, de acordo com o reitor da UFRRJ, Ricardo Luiz Louro Berbara, que também menciona a oferta de cursos de graduação em Maricá, inicialmente na modalidade Ensino à Distância (EAD).

Segundo Berbara, a instituição já oferece os cursos de Administração e Turismo via EAD, o que facilita a implantação de um polo da Rural no município.

“Faremos estudos para identificar as demandas de formação de pessoas em Maricá, o que no médio prazo servirá para ampliar essa cooperação com a criação de um campus avançado, por exemplo”, afirmou o reitor, que aplaude a busca por geração de conhecimento na cidade”, explica.