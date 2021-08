Prefeitura faz intervenção no Centro que permitirá melhor fluidez no trânsito

Remanejamento da faixa de pedestres no cruzamento da Avenida Rio Branco e Rua São João irá desafogar também os cruzamentos das vias do entorno

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e a NitTrans iniciou, na quarta-feira (4), uma obra na faixa de pedestre da Avenida Rio Branco que fica na altura da Rua São João, no Centro. O motivo é um estudo técnico feito pela NitTrans para melhorar o fluxo na área.

De acordo com o estudo, a alteração de 27 metros na posição da faixa de pedestre, deixando livre a saída à direita da Rua São João para a Avenida Rio Branco, levará ao aumento da capacidade de volume de tráfego na saída da Rua São João, propiciando que mais veículos passem pelo cruzamento no mesmo tempo semafórico.

O estudo foi realizado após a NitTrans receber, via o aplicativo Colab, solicitações de avaliação do tempo semafórico no cruzamento dessas vias no Centro. De acordo com a diretora de planejamento da instituição, Amanda Machado, a alteração trará reflexos positivos no trânsito do Centro.

“Esta ação permitirá o aumento da fluidez no trecho anterior da Rua São João, desafogando os cruzamentos com as ruas Visconde do Uruguai, Visconde de Itaboraí e Barão do Amazonas, contribuindo para melhoria do fluxo de veículos no entorno do Jardim São João”, explica.

A NitTrans reforça que a alteração também possibilitará a ampliação em cinco segundos do tempo semafórico para travessia de pedestre na Avenida Rio Branco, que passará de 30 para 35 segundos, aumentando a capacidade de quantidade de pedestres na travessia a cada ciclo semafórico e melhorando ainda mais a segurança viária para o pedestre durante a travessia.

Para o remanejamento da faixa de pedestre, a Seconser está fazendo o corte do canteiro existente nesta área. A intervenção terá etapas como o assentamento e concretagem do piso do canteiro novo, colocação de meio fio no novo trecho, novas rampas de acessibilidade, fechamento da outra travessia de pedestre e paisagismo no trecho do canteiro que será fechado. Também será feito pela NitTrans o remanejamento do sinal de trânsito e pintura da nova faixa de pedestre. A previsão é que o trabalho seja concluído em 20 dias.

Foto: Lucina Carneiro