Prefeitura e UFF poderão ter parceria para a área do esporte

A Prefeitura de Niterói e Universidade Federal Fluminense (UFF) estão perto de celebrar um acordo que prevê investimentos para a área de esportes. Ontem (09), o prefeito Axel Grael (PDT) assinou uma mensagem executiva, enviada à Câmara de Vereadores no mesmo dia, solicitando o acordo com a instituição de ensino superior, e projeto que será apreciado pelos vereadores.

Uma das iniciativas será a revitalização da pista de atletismo da UFF, que fica localizado no campus do Gragoatá. Além disso, o texto segue determinações internacionais para as dimensões da pista, e prevê, ainda, a drenagem e revitalização do campo de futebol, área de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto à distância. A medida também poderá contemplar a construção de vestiários, sala para administração e almoxarifado, arquibancada e iluminação em LED, segundo a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), órgão fiscalizados dos acordos firmados pela Prefeitura.

Após assinar a mensagem executiva, Axel Grael destacou que a parceria entre o Executivo e a UFF já realizou outros projetos importantes, como a reforma do prédio do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), entre outras.

“A Prefeitura iniciou, recentemente, a obra do Parque Municipal Esportivo da Concha Acústica, área próxima a este campus da UFF, e entendemos que este projeto teria uma dimensão ainda maior com esta parceria com a universidade, através da revitalização deste espaço”, destacou o prefeito.

Foto: Douglas Macedo Foto: Douglas Macedo

Representando o reitor da UFF Antonio Claudio Nóbrega, o superintendente de Operações e Manutenção da universidade, Mário Ronconi ressaltou a importância dos projetos firmados tanto para o desenvolvimento da universidade como da cidade.

“A Prefeitura tem sido parceira da universidade em várias iniciativas, inclusive na realização dos testes de Covid-19, que foi muito importante, principalmente, no período de pandemia. E, agora, estamos buscando mais uma iniciativa em parceria, desta vez na área do esporte, com a pista de atletismo”, disse Ronconi.

Além destes, também participaram da reunião o secretário municipal de Esporte, Luiz Carlos Gallo, a secretária municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, Mariana Zorzanelli, o presidente da Emusa, Paulo Cesar Carrera, o superintendente de Arquitetura, Engenharia e Patrimônio da UFF, Julio Rogério Silva, o diretor do Instituto de Educação Física, Luiz Tadeu Paes de Almeida, além de alunos representantes de diretórios da universidade.

Foto destaque: Divulgação / UFF