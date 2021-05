Prefeitura e Prolagos avaliam esgoto no Balneário das Conchas

Dando andamento à proposta do atual governo de levar saneamento básico à população de São Pedro da Aldeia, representantes da prefeitura e da Prolagos – concessionária de água e tratamento de esgoto da região – realizaram uma visita ao bairro Balneário das Conchas na quinta-feira (27). A ação foi acompanhada pelo prefeito Fábio do Pastel.

Durante a inspeção, foi analisada a possibilidade de implantação de rede de esgotamento, além da instalação de água na Rua Leopoldina Alcântara Valente. A via recebeu o serviço de patrolamento esta semana. A avaliação foi acompanhada pelo engenheiro e gerente da Prolagos, José Vicente.

“Desde o primeiro dia, assumi o compromisso de trazer o saneamento básico ao máximo de localidades do nosso município. Vamos começar com os bairros mais distantes, e aos poucos chegaremos aos demais”, disse Fábio do Pastel.

A Secretaria de Serviços Públicos concluiu também, nesta quinta-feira (27), uma obra que fechou um ponto de saída de esgoto, que desembocava diretamente na lagoa. A ação ocorreu na Rua do Arrastão, no bairro Poço Fundo, e tem atuação direta na preservação ambiental na localidade.

Revitalização – As intervenções no espaço ao lado da antiga Estação Ferroviária estão em andamento. A previsão é que a revitalização seja concluída na próxima semana. O local, que dá nome ao bairro, está recebendo o trabalho da equipe da Secretaria de Serviços Públicos, incluindo as ações de paisagismo em finalização.