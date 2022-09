Prefeitura do Rio terá que trocar 20 mil computadores após ataque hacker

Para a atualização de softwares e ter a certeza que os serviços que foram afetados pelo ataque cibernético funcionem plenamente e com segurança, a prefeitura do Rio terá que investir mais de R$ 100 milhões em troca dos eletrônicos.

Serão quase 20 mil computadores trocados, devido a defasagem tecnológica, para a garantia da normalização dos serviços. Esta defasagem ocorre porque os computadores da Prefeitura ainda rodam com o sistema operacional Windows 7, que deixou de ser atualizado pela Microsoft desde janeiro de 2020. Os sistemais atuais já operam com o sistema Windows 11.

O primeiro lote com 1,2 mil computadores chegou na semana passada, adquiridos por cerca de R$ 8 milhões, em um contrato que já havia sido licitado pelo Sistema de Registro de Preços. Por esse tipo de compra, o poder público exige que os fornecedores interessados em participar do edital precisam concordar em deixar registrado no sistema o preço oferecido por um determinado período, que pode chegar a um ano.