Prefeitura do Rio quer começar a vacinar crianças em janeiro

A Prefeitura do Rio quer iniciar ainda em janeiro a vacinação de crianças contra a Covid-19. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a expectativa é que novas doses do imunizante Pfizer sejam entregues ao Ministério da Saúde entre os próximos dias 10 e 15. As remessas devem ser repassadas logo em seguida aos estados e municípios.

Falando a Bandnews FM, Soranz criticou a decisão do ministério de ter aberto uma consulta pública sobre a aplicação da vacina em menores de idade. O secretário voltou a afirmar que a capital fluminense não vai exigir prescrição médica para que a imunização ocorra, conforme proposto pelo ministro Marcelo Queiroga. No entanto, segundo ele, a presença dos pais vai ser necessária.

A fala reforça uma declaração do prefeito Eduardo Paes, que na sexta-feira (24) publicou em uma rede social um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente que cita que é “obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias”.

O Ministério da Saúde deve se manifestar sobre a inclusão das crianças no plano de vacinação no dia 5 de janeiro.