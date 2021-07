Prefeitura do Rio autoriza presença de público na Final da Copa América

Presença de torcedores ficará limitada a 10% da capacidade de cada setor do Maracanã

A Prefeitura do Rio autorizou, em caráter excepcional e temporário, a participação de público no estádio do Maracanã durante a final da Copa América entre Brasil e Argentina, neste sábado (10). A presença de torcedores será limitada a 10% da capacidade de cada setor do estádio.

A decisão foi publicada na edição desta sexta-feira (9) do Diário Oficial do município. O pedido de liberação foi avaliado e aceito pela Secretaria Municipal de Saúde. O público sentado precisará obedecer o espaçamento mínimo de dois metros entre cada pessoa ou família. A Conmenbol, entidade responsável pela realização da competição, ficará responsável por fazer teste de Covid-19 em todos as pessoas que tiverem acesso ao Maracanã, no prazo de 48 horas antes do jogo. Quem testar positivo, não poderá entrar no estádio.

Na publicação, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio justificou a liberação argumentando que a entidade organizadora apresentou Protocolos de Operação e de Credenciamento, com a adoção de mecanismos para a saúde dos envolvidos, utilizando ferramentas adequadas para a prevenção do contágio e propagação da Covid-19.

Em pronunciamento durante a divulgação do Boletim Epidemiológico, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, comentou a liberação e destacou que a realização do evento acontece em diferentes termos em relação à final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Santos, que também aconteceu no Maracanã.

“A gente teve a final da Copa Libertadores, liberamos para que tivesse cinco mil convidados à época. E eles concentraram os cinco mil convidados em um setor do Maracanã, o que acabou sendo um problema, e a prefeitura multou naquele momento. A mudança que temos é essa: 10% em cada setor do estádio, ou seja, você tem um espaçamento grande entre as pessoas e, até onde eu entendo, são convidados da Conmebol, todos eles testados”, afirmou Paes em seu pronunciamento.

Ainda de acordo com o prefeito do Rio, a realização também servirá como um teste sobre a atual capacidade de realização de eventos neste momento da pandemia da Covid-19.

“Não deixa de ser também, a decisão tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, para nós, uma espécie de evento-teste a partir do momento que as notícias são melhores e a gente começa a viver uma transição”, concluiu o prefeito.