Prefeitura do Rio apresenta novo articulado do BRT

Nessa terça-feira (27), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou um novo esquema de modelo de ônibus que dará lugar a atual operação de sistema de BRT na cidade. A entrega é a primeira de um lote de 40 modelos que devem ser implementados primeiro ao corredor TransOlimpica no início do mês de dezembro. Nessa nova roupagem mais moderna, o veículo articulado estará nas cores amarela e prata.

Segundo Paes, estão previstas mais duas entregas de projetos, que juntos somam um total de investimento de aproximadamente R$ 1,3 bilhão aos cofres públicos.

“É uma satisfação, uma alegria sem tamanho poder finalmente receber o primeiro ônibus. Sabemos que a população está sofrendo, mas infelizmente não é simples adquirir ônibus. Ônibus não está em prateleira de supermercado, então demora um tempo mesmo”, afirmou o prefeito.

O evento ocorreu na garagem do BRT, em Curicica, na zona oeste. No local estiveram presentes a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio, e a presidente da Companhia Municipal de Transportes Coletivos (CMTC Mobi-Rio), Claudia Secin.

Em abril e maio desse ano, a Secretaria Municipal de Transportes fez uma licitação para acelerar a recuperação do BRT, com a compra de 291 veículos novos para o sistema. 220 veículos são articulados e 71 ônibus do tipo padrão. A previsão de entrega é entre outubro dese ano e março de 2023. Nesse ano ainda, a prefeitura vai solicitar mais 270 articulados. A estimativa de entrega está entre outubro de 2023 a março de 2024.