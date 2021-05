Prefeitura do Rio anuncia suspensão da CoronaVac por dez dias

Em nota divulgada na tarde de hoje (01), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro informa que, devido à falta de entrega de novas remessas da vacina CoronaVac, teve que adiar a aplicação da segunda dose desta vacina durante 10 dias.

A Prefeitura do Rio conseguiu manter a vacinação, até o momento, utilizando sua reserva técnica, porém, assim como tem acontecido em outros municípios e estados, o estoque da CoronaVac, na capital, se esgotou.

Pelo cronograma do Ministério da Saúde, não há previsão de reposição deste imunizante em quantidade suficiente nesse prazo de 10 dias.

O município irá manter a vacinação com a segunda dose da CoronaVac somente para acamados e idosos acima de 70 anos que receberam a primeira dose na cidade do Rio de Janeiro. A nota também comunica que está mantida a vacinação de primeira e segunda doses da vacina AstraZeneca, que seguirá o calendário vacinal divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.