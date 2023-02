Prefeitura diz que chuva chegou a 199 mm em São Gonçalo

Desde o início da noite da última terça-feira, a cidade de São Gonçalo sofre com as chuvas que castigaram a cidade. Vários bairros registraram mais de 100mm de chuva. Sete Pontes chegou a 199,2mm, o que causou alagamentos.

A Subsecretaria de Defesa Civil informa que o município se encontra em Estágio de Alerta e abriu dez pontos de apoio para a população após o acionamento de sirenes em nove localidades. A Defesa Civil recebeu dez chamados de deslizamentos de barreira, nos bairros do Barro Vermelho, Pita, Rio do Ouro, Arsenal, Santa Catarina, Coruja e Engenho Pequeno, todos sem vítimas.

O Corpo de Bombeiros chegou a resgatar, na noite desta terça-feira (7), uma mãe e um bebê que ficaram ilhados devido às fortes chuvas no Jardim Catarina. O Rio Alcântara transbordou causando grandes alagamentos na região.







No final da tarde, o prefeito Capitão Nelson comandou pessoalmente as mobilizações da Defesa Civil e das secretarias de Conservação, Assistência Social, Transportes e Educação, a fim de tomar as primeiras providências para auxiliar os moradores.









O governador Cláudio Castro também se colocou à disposição para minimizar os transtornos provocados pelas chuvas.



A mobilização será mantida por toda a noite e nesta quarta-feira, até que todos os chamados sejam atendidos. Equipes da Assistência Social seguem dando apoio às famílias desabrigadas, a Secretaria de Conservação reforçou as equipes para a limpeza da cidade.



Fotos: Renan Otto



A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica (chuva) e informando através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj.

Em caso de emergência, ligue 199 ou (21) 987370807.

Sirenes acionadas:

Arsenal, Barro Vermelho, Covanca, Engenho Peq 4, Nova Grécia, Novo México, Sete Pontes, Tenente Jardim e Venda da Cruz.

Índices pluviométricos registrados:

Sete Pontes 199.2 mm

Novo México 142.6 mm

Ten Jardim 126.0 mm

Eng. Peq 4 : 138.0 mm

Eng Peq 2: 92.2

Boa Vista: 67.8 mm

Arsenal : 146.4 mm

Pita: 163.22 mm

Alcântara: 44.0 mm

Mutuaguaçu: 46.67

Vila tres: 40.65 mm

Faz dos mineiros: 34.23

Pontos de apoio na cidade:

NOVO MÉXICO

1- Escola Municipal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho

ARSENAL

1- Associação de Moradores e Amigos do Arsenal

2- C.E. Dalila Oliveira Costa

SETE PONTES 1

1- Escola Estadual Cônego Goulart

BARRO VERMELHO

1- Escola Municipal Joaquim Lavoura

ENGENHO PEQUENO IV

1- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira

COVANCA

1- Igreja Matriz de Santo Antonio

2- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva

NOVA GRECIA

1- Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart

TRINDADE

1- Ciep 408, Sérgio Cardoso

JARDIM CATARINA

1- Colégio Irene Barbosa