Prefeitura divulga primeiro resultado do processo seletivo para o Hospital Che Guevara

A Prefeitura de Maricá divulga nesta terça-feira (21/04) a primeira parte da lista dos selecionados no processo seletivo de funcionários temporários para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. A relação dos selecionados para as vagas temporárias estava prevista para ser lançada no dia 17/04. Entretanto, devido ao grande número de inscritos – mais de cinco mil – a seleção exigiu mais tempo da organização social (OS) Centro de Excelência em Políticas Públicas (Cepp), responsável pela gestão do hospital. Uma nova lista com os selecionados para as demais vagas será divulgada no site da Prefeitura, e devem se apresentar na sexta-feira (24/04), diretamente no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara.

O processo admissional para o primeiro grupo de convocados ocorrerá nesta quarta-feira (22/4), das 9h às 17h, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Os candidatos devem comparecer com todos os documentos exigidos no edital do processo seletivo. O candidato também deverá imprimir e preencher os formulários de ficha cadastral e de pedido do vale transporte.

Os selecionados entrarão em exercício imediatamente após a assinatura do contrato. Não será permitida a pendência de documentação. Não havendo impedimento na inspeção de saúde e exames admissionais necessários à contratação, os aprovados serão informados sobre a data da contratação.

Os profissionais serão contratados por seis meses, com a possibilidade de renovação por mais seis ou até ser finalizado o combate ao vírus, desde que o prazo não ultrapasse dois anos.

Mais de cinco mil pessoas se inscreveram na seleção que vai preencher 427 vagas para diversos cargos como técnicos de enfermagem e pessoal de apoio – maqueiros, auxiliares de almoxarifado, de farmácia, de necrotério e de rouparia, além de funcionários dos setores administrativos do hospital.

Esta primeira lista contempla os seguintes cargos:

– Auxiliar de Almoxarife

– Auxiliar de Farmácia

– Auxiliar de Necrotério

– Auxiliar de Rouparia

– Maqueiro

– Ouvidor Sênior

– Técnico de Enfermagem

– Técnico de Enfermagem CTI

– Técnico de Enfermagem Retaguarda

– Técnico de Enfermagem do Trabalho