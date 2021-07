Prefeitura divulga intervenções no Túnel Roberto Silveira

Foi publicado no Diário Oficial a interdição total do Túnel Roberto Silveira, que liga Icaraí e São Francisco, todos os dias, das 21h às 6h, enquanto a obra de manutenção durar. A medida foi implementada pela Prefeitura de Niterói após parte do teto do túnel cair em cima de um veículo no dia 11 de junho. Uma faixa de rolamento ficou interditada e a passagem começou a receber pequenas obras até a realização de uma grande obra. O trânsito na região passará por várias alterações.

A publicação oficial também proibiu estacionamento de veículos na Av. Almirante Ary Parreiras na altura da Tv. Estada de Israel das 16h às 6h; e na Estrada Fróes todos os dias enquanto durar a obra.

Também ficou autorizada a mão dupla na Rua Lemos Cunha entre 21h às 6h para motoristas conseguirem retornar para a Ary Parreiras e para a Estrada Fróes.

A rota de coletivos também terá alteração com a criação de uma faixa reversível em mão inglesa exclusiva para coletivas dentro do Túnel Raul Veiga entre 21h e 6h.

Na semana passada a Prefeitura de Niterói anunciou as obras em dois túneis, além do Roberto Silveira, o Raul Veiga São Francisco até Icaraí. As intervenções serão realizadas de madrugada. Durante o dia, os túneis continuarão abertos ao trânsito com duas faixas liberadas ao tráfego de veículos.

O trabalho será realizado pela Emusa e terá início pelo túnel Roberto Silveira. Somente depois da conclusão da obra nesta galeria é que será iniciado o trabalho no Raul Veiga. A NitTrans fará a sinalização e a interdição dos trechos em obras e contará com operadores para orientar os motoristas sobre os desvios necessários.