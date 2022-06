Prefeitura divulga edital para reforma da Casa Norival de Freitas

A Prefeitura de Niterói, através da Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa), publicou no Diário Oficial de ontem (14) o edital de licitação para contratação da empresa para realizar a reforma da Casa Norival de Freitas, também conhecida como Solar Notré Revê, no Centro de Niterói.

De acordo com a publicação, o objetivo é a contratação da empresa para elaboração do projeto básico e executivo para reforma e restauro do espaço. O valor ficou fixado em R$ 29.161.131,34 (vinte e nove milhões cento e sessenta e um mil cento e trinta e um mil e trinta e quatro centavos). O prazo é 24 meses.

Em péssimas condições de conservação, inclusive muito usado no passado por morados em situação de rua, o imóvel fica na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro da cidade.

A Prefeitura de Niterói afirmou que o espaço será destinado a diversas artes e não apenas em uma escola de música. Vai abrigar a Escola de Música Arthur Maia, além de servir de sede para o Programa Aprendiz Música na Escola.

O prédio foi construído em 1921 e serviu de residência para Norival de Freitas, advogado e político fluminense. Se tornou um espaço desapropriado pela Prefeitura em 1979, e foi destruído em 1984.

Enquanto aguarda a aprovação do projeto de restauração que irá transformar a Casa Norival de Freitas em um centro cultural da prefeitura, o prédio centenário, localizado na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro de Niterói, se degrada com a ação do tempo e se mantém de pé sustentado por escoras.

Em 2019, a Defesa Civil do município constatou a necessidade de interdição e de escoramento da estrutura. E no ano passado, a Fundação de Arte de Niterói (FAN) contratou através de licitação, uma empresa para executar o reforço e impedir o desabamento. O casarão foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) em 1983 e está sob a tutela da Secretaria Municipal das Culturas e da Fundação de Artes de Niterói (FAN) há dois anos.

Conhecido também como Solar Notré Rêve (Nosso Sonho, em francês), o prédio histórico foi atingido por um incêndio em 1984. De acordo a prefeitura, o Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePac) elaborou um projeto de restauro e enviou ao Inepac, que autorizou a obra, mas exigiu o projeto executivo e especificações técnicas.

Foto: O imóvel fica na Rua Maestro Felício Toledo, no Centro da cidade