Prefeitura divulga datas para retirada de cestas básicas

Os beneficiários das cestas básicas em Niterói já podem conferir na listagem as datas para retirada dos kits. A distribuição das cestas será do dia 5 a 9 de julho, de 9h às 17h. É importante comparecer no dia agendado para a inicial do nome, utilizar a máscara corretamente e respeitar o distanciamento social.

Os polos serão: CIEP Professor Anisio Teixeira, que fica na Tv. Luis de Matos, 16 – Fonseca (seguindo Rua ao lado do Horto) e na Escola Municipal Mar Alegre, localizada na Rua Doutor Waldir Costa, quadra 87, lotes 10 e 11 – Cafubá (próximo à praça do Cafubá).

As datas da entrega serão de acordo com a ordem alfabética:

05/07 – A a C

06/07 – D a I

07/07 – J a L

08/07 – M a P

09/07 – Q a Z