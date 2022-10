Prefeitura divulga data de licitação para obras na Alameda

Ideia é que obra modernize corredores de ônibus; ciclovia e acessibilidade nas calçadas também serão implantadas



Analisado e aprovado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), na última segunda-feira (3), o projeto para as obras de revitalização da Alameda São Boa Ventura será objeto de licitação, a ser retomado pela Prefeitura de Niterói. De acordo com informações da administração, a importante via “será totalmente revitalizada” e contará com um investimento previsto em R$ 135 milhões. Dentre as intervenções, incluem-se “modernização dos corredores viários; melhoria e ampliação da rede de drenagem; pavimentação das vias; acessibilidade das calçadas e implantação de ciclovia”. O edital será publicado no Diário Oficial deste sábado (8).



Até 2024, estão previstos investimentos de R$ 415 milhões para a Zona Norte da cidade. As cifras fazem parte do Plano Niterói 450 Anos e incluem o projeto de revitalização da Alameda.



De acordo com o prefeito Axel Grael (PDT), o compromisso de revitalizar a Alameda São Boaventura – “agora liberado para licitação pelo TCE, vai sair do papel”. O gestor destacou que a obra é uma “iniciativa muito esperada pelos moradores da Zona Norte” da cidade; ressaltando, ainda, que as obras terão o “mesmo padrão das intervenções feitas na Nova Avenida Marquês de Paraná, outra via de grande movimentação em Niterói”. “Assim como na Marquês de Paraná, a Alameda terá a instalação de novas faixas viárias exclusivas para ônibus, nos dois sentidos do tráfego; além de ciclovia e outras melhorias”, enumerou Grael.



As obras de revitalização da Alameda vão readequar as estações de ônibus para facilitar a entrada e a saída dos veículos. O modelo das estações será semelhante ao dos terminais do BHLS (Ônibus com alto nível de serviço, na sigla em inglês) da Transoceânica, com a instalação de painéis eletrônicos. De acordo com o projeto proposto, a via vai receber iluminação em LED e novo paisagismo.

O Plano Niterói 450 anos também prevê, no eixo Zona Norte, a implantação do Restaurante Cidadão do Fonseca e a inauguração do primeiro Centro Cultural da Zona Norte – duas obras já começaram.



Terminal do Caramujo

No objetivo de otimizar o sistema e fazer com que veículos de baixa ocupação não entrem no corredor da Alameda, a administração municipal está desenvolvendo, também, o projeto do Terminal Rodoviário do Caramujo. De acordo com a Prefeitura, com a otimização das linhas que utilizarão o futuro terminal, haverá uma diminuição de cerca de 20% na quantidade de ônibus (55 veículos na hora pico, cerca de 500, diários) no corredor. “Isso vai contribuir para a diminuição dos congestionamentos e, consequentemente, a redução nos tempos de viagem e na emissão de gases prejudiciais à saúde”, relata a Prefeitura.