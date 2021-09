Prefeitura desapropria imóvel para construção de rotatória na Mem de Sá

O trânsito na chegada ao bairro de Icaraí, na Região Sul de Niterói, deve passar por sensíveis modificações em breve, com a implementação de um largo entre as ruas Mem de Sá e Castilho França. Para que isso ocorra, a Prefeitura de Niterói desapropriou mais um imóvel no local.

Em publicação na edição dessa quinta-feira (16) do Diário Oficial do Município, o Decreto 14.143 prevê a desapropriação do imóvel localizado na Rua Mem de Sá, nº 3, localizado loco no primeiro quarteirão da via. O decreto também autoriza o acesso de agentes públicos municipais para fazer medições e avaliações.

É importante ressaltar que, ainda segundo o decreto, foi aberto processo administrativo a fim de elaborar laudo de avaliação que determinará o preço que será pago ao proprietário do imóvel pela desapropriação. Em suma, o processo funciona como uma aquisição por parte da Prefeitura do terreno, em caso de necessidade.

O projeto

A intervenção prevê a construção de um largo, em formato de rotatória, na Rua Mem de Sá. Uma pequena via de acesso será construída para motoristas que estiverem na Rua Castilho França e quiserem seguir para a própria Miguel de Frias. A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade informou que a intervenção permitirá que moradores de Santa Rosa e do Jardim Icaraí acessem a Praia de Icaraí e a Fagundes Varela com mais facilidade. No trecho inicial da Mem de Sá haverá seis desapropriações, ainda em andamento, nos números 1 e 9. A obra ainda não tem prazo definido para conclusão.

“A intervenção na Rua Mem de Sá vai melhorar a mobilidade na região e o acesso à Rua Miguel de Frias. Os benefícios serão sentidos também no trânsito da Avenida Marquês do Paraná”, contou o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier. Em 6 de março de 2020, Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) publicou a ordem de início para execução das obras de elaboração do projeto básico e executivo para intervenção viária nas esquinas das ruas Castilho França e Mem de Sá.