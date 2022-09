Prefeitura desapropria hospital na Região Oceânica de Niterói

A intenção é municipalizar o prédio do Hospital Oceânico Dr. Gilson Cantarino

O prefeito Axel Grael assinou nesta quinta-feira (29), o decreto de desapropriação do prédio onde funciona o Hospital Oceânico Dr. Gilson Cantarino, em Piratininga, na Região Oceânica. O município vai deixar de pagar aluguel pelo uso do imóvel, que passará a ser propriedade da Prefeitura de Niterói.

Participaram da iniciativa na assinatura do decreto de desapropriação, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira; o administrador da Região Oceânica, Binho Guimarães; a presidente da Fundação Estatal de Saúde (FeSaúde), Ana Schneider; e a diretora do Hospital Oceânico, Gisela Motta.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, lembrou que manter o Hospital Oceânico depois da pandemia da Covid-19 foi um compromisso que fez questão de assumir.

“A população de Niterói criou uma relação de referência com o Hospital Oceânico em termos de eficiência e de vidas salvas durante a pandemia. Houve uma mobilização das pessoas em torno da permanência do hospital, que inicialmente foi implantado para ser uma unidade provisória. Avançamos na ideia de trazer o hospital para fazer parte de uma estratégia ligada à saúde da mulher e à questão do câncer. O Hospital Oceânico vai continuar sendo uma unidade de ponta em termos de equipamento e de concepção de trabalho. Tenho certeza que vai continuar tendo o reconhecimento da população. O hospital está novo e tem uma equipe de ponta. A municipalização do imóvel é um grande investimento”, explicou Axel Grael.

A desapropriação e a municipalização do prédio do Hospital Oceânico Gilson Cantarino fazem parte do Plano Niterói 450 anos. A Prefeitura de Niterói vai investir R$ 260 milhões na área da Saúde até 2024. O planejamento inclui a reforma de 68 unidades de saúde.

“O Hospital Oceânico foi fundamental no enfrentamento vitorioso da Covid-19 em Niterói. A gente organizou um processo para, com esse legado, manter um hospital de alta qualidade para o nosso povo. Já fazemos um conjunto de cirurgias eletivas e iniciamos o atendimento a pacientes com câncer. Com a desapropriação, esse prédio passa a ser definitivamente da cidade. Como patrimônio de Niterói, vamos acelerar a execução de um plano diretor de qualificação e ampliação do Hospital Oceânico para ele atender com cada vez mais qualidade”, disse Rodrigo Oliveira destacando que desapropriação e a municipalização do prédio vão representar um atendimento ainda mais qualificado para a população.

O Hospital Oceânico se tornou referência no atendimento a pacientes com Covid-19

O Hospital Oceânico foi entregue à população de Niterói em abril de 2020 e se tornou referência no atendimento a pacientes com Covid-19. A unidade passou a integrar a rede municipal de Niterói com leitos e cirurgias clínicas. Desde março deste ano, o hospital realiza procedimentos cirúrgicos. Inicialmente foram duas especialidades: cirurgia geral e oncológica. Atualmente, a unidade possui equipes de sete especialidades: urológica, vascular, proctológica, ginecológica, pequenas cirurgias (plásticas reconstrutoras e procedimentos não invasivos), além de geral e oncológica. Desde março, o Hospital Oceânico fez cirurgias em cerca de 1200 pacientes.

“A municipalização é mais um marco na qualificação da infraestrutura de saúde da cidade. É fundamental reconhecer o trabalho de excelência dos profissionais de saúde, fundamentais no enfrentamento à pandemia e que, agora, se dedicam a cirurgias, sobretudo oncológicas”, disse Binho Guimarães, administrador da Região Oceânica, sobre a desapropriação.