Prefeitura de Tanguá lança programa para beneficiar desempregados

A prefeitura de Tanguá, através da secretaria municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, lançou nesta segunda-feira (16) o Programa Operação Trabalho (POT), que tem como objetivo qualificar pessoas que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Os selecionados receberão um benefício financeiro durante o período que permanecerem como beneficiários.

A proposta, apresentada pelo executivo e aprovada pela Câmara Municipal, tem como público-alvo o trabalhador desempregado, morador do município, que pertença à família de baixa renda, cujos membros tenham rendimento igual ou inferior a 50% do salário mínimo.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, o projeto vai gerar renda para uma parcela da população que está fora do mercado de trabalho.

“Tanguá apresenta um dos menores indicadores sociais e econômicos do Estado do Rio de Janeiro. Para reverter esta situação, estamos estudando estratégias e investindo em iniciativas como o POT, que cria oportunidades reais de ocupação e renda”, disse.

Entre os benefícios do programa estão o auxílio pecuniário de até R$1.100,00, auxílio com despesas de deslocamento e atividades visando a reinserção do profissional no mercado de trabalho.

É importante destacar, porém, que a iniciativa faz parte de um política social temporária, que não cria vínculo empregatício entre a Prefeitura e os beneficiários.

As inscrições e os detalhes sobre o funcionamento do programa estão disponíveis no site da prefeitura, através do link: tangua.rj.gov.br