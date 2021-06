Prefeitura de Saquarema anuncia mais uma antecipação na aplicação de vacinas

Saquarema antecipou, mais uma vez, o calendáio de vacinação dos moradores com mais de 18 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, toda a população que pode receber a vacina vai ter garantida pelo menos a primeira dose. até o dia 6 de agosto. Até o fim de junho, a aplicação vai acontecer em quem tem 47 anos. Já no mês seguinte será em ordem decrescente para quem tem até 25 anos,

A antecipação do calendário de vacinação no município está atrelada à entrega de novas doses da vacina contra a Covid. De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses dos laboratórios. Após isso, ele distribui aos Estados que, por meio das Secretarias Estaduais de Saúde, realizam a entrega aos municípios.

Segundo a preifeita Manoela Peres, é necessário que a população esteja atenta aos avisos da prefeitura.Isso porque qualquer nova remessa de vacinas que chega ao município é informada nos canais de comunicação do Executivo. Além disso, há o acompanhamento de todas as entregas feitas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde, com a disponibilização dos ofícios e Notas Técnicas para orientação da aplicação das doses.

“Esse novo calendário foi feito com base nas previsões de entregas de vacinas ao município. A população deve ficar atenta aos canais de comunicação oficiais da Prefeitura para acompanhar o andamento da vacinação”, informou a prefeita.

O secretário municipal de saúde, dr. João Alberto Oliveira, alerta que, mesmo que vacinação esteja avançando, a população não pode relaxar com os cuidados sanitários, principalmente no uso da máscara e do álcool gel..

“Já vacinamos boa parte da população. Muito em breve, teremos 100% dos moradores imunizados. Mesmo assim, não podemos deixar de lado os procedimentos de cuidado e higiene para não disseminar o Coronavírus”, explicou Oliveira.

Vacinação de grávidas e puérperas

A secretaria também informa a inclusão na vacinação de gestantes, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades. Estes três grupos deverão efetuar agendamento por meio de ligação no telefone da Subsecretaria de Saúde, no número (22) 99838-5311.

A vacinação destes grupos ocorrerá na sede da Subsecretaria de Saúde, na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo. Para receber a vacina é necessário que todas apresentem prescrição médica.

São consideradas lactantes aquelas que estão em período de amamentação de até 01 ano de idade. Já as puérperas são aquelas que deram à luz em até 45 dias.

A vacinação acontece na Subsecretaria de Saúde de segunda a sexta-feira das 9 às 16 horas.