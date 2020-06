Prefeitura de São Gonçalo sanitiza praças da cidade

Pensando na saúde e proteção dos gonçalenses, a equipe da Vigilância em Saúde Ambiental realizou a sanitização da Praça Leonor Correia, no bairro Trindade. A ação contou com agentes de Controle de Endemias utilizando uma motobomba acoplada a uma pickup, com quaternário de amônia de 5ª geração diluído em glicerina vegetal. A medida é para conter o avanço da Covid-19.

A equipe sanitizou algumas vias em Alcântara, além do Centro de Triagem ao novo Coronavírus, no bairro Zé Garoto. De acordo com o órgão, o objetivo é higienizar o local semanalmente devido ao grande número de pessoas com suspeitas da doença.

“A nossa meta é higienizar o Centro de Triagem toda semana. Nas terças-feiras faremos a sanitização da parte interna, com o uso do equipamento costal e nas quartas-feiras, realizaremos o procedimento na parte externa com as motobombas”, disse o supervisor do Departamento de Vigilância Ambiental, Renato Rangel.

Ao longo desta semana, a equipe também sanitizou diversas praças em diferentes bairros da cidade. Receberam a higienização as praças Zé Garoto, Alcântara, Nova Cidade, Ex-Combatentes, no Patronato, Dr. Gradim, no Gradim, Monsenhor Barranco, no Boaçu, Chico Mendes, no Raul Veiga, e a Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro.

“A sanitização é extremamente importante para conter a doença no município. O quaternário tem a função desinfetante contra fungos, bactérias e vírus. A aplicação deste produto visa romper a cápsula do vírus e eliminar estes seres do ambiente”, explica o prefeito José Luiz Nanci.

Para garantir a segurança dos funcionários que trabalham na linha de frente, os profissionais foram capacitados e estavam protegidos com todos os equipamentos de proteção individual (EPIs). Antes de serem adaptados para o uso contra o Coronavírus, os equipamentos passaram por um processo de tríplice lavagem, seguindo a norma técnica NBR 13968 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).