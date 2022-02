Prefeitura de São Gonçalo remove idosos do Abrigo Cristo Redentor

Raquel Morais

Após o encerramento do convênio da Prefeitura de São Gonçalo com o Abrigo Cristo Redentor, em 31 de dezembro, no bairro Estrela do Norte, os 54 idosos de responsabilidade do poder municipal começaram a ser transferidos. A parceria entre instituição e prefeitura foi interrompida por causa de um papel, a certidão negativa de débito, que segundo a direção da unidade, não foi expedida por culpa do recesso do poder judiciário.

O presidente do Abrigo, José Sobrinho, explicou que o contrato terminou em 31 de dezembro passado e não foi renovado por falta de documentação. “A certidão negativa de débito não foi expedida pois o poder judiciário estava em recesso. Nosso setor jurídico já se movimentou para isso e até o próximo dia 15 esse documento será enviado para a prefeitura. Acreditamos que vamos conseguir acertar essa questão administrativa e continuar cuidando dos idosos”, contou.

Sobrinho ainda frisou que esse problema das dívidas antigas é antigo e de gestão passada. “A diretoria atual está acertando isso. Parcelamos a dívida que segue no nosso setor jurídico. A Prefeitura quer esse documento de imediato mas tivemos o recesso de final de ano e isso atrasou a nossa entrega. Mas na semana que vem tudo estará resolvido”, completou.

Até lá o destino dos idosos está incerto e na quinta-feira (9) o dia amanheceu com 54 idosos de responsabilidade da prefeitura e encerrou com 49, já que foram transferidos cinco para a Instituição Cristã Amor ao Próximo, no Centro de São Gonçalo, exclusivo para mulheres. Além desses, 12 estão no abrigo de forma particular e 24 custeados pelo Governo do Estado, através da Fundação Leão XIII, que não paga desde 2017.

A Prefeitura de São Gonçalo garantiu que durante o procedimento de transferência houve o acompanhamento de representantes do Ministério Público. Todas as idosas passaram por avaliação médica, realizada por profissionais da Secretaria de Saúde e Defesa Civil do município.

A prefeitura gonçalense acrescentou que a instituição foi uma das contempladas pelo chamamento público mas não apresentou a documentação exigida por lei e nem participou do processo. A nota diz ainda que a prefeitura lamenta a situação do Abrigo Cristo Redentor, entende sua importância para o município e está buscando alternativas para ajudar a instituição. Mas está impedida de renovar o contrato, sob pena de incorrer em crime de improbidade.

DÍVIDA DO ESTADO

Dados financeiros apontam que falta dos repasses do Estado engloba os pagamentos de 2017 (R$ 644.442,98), todo o ano de 2018 (R$ 546.463,13), todo 2019 (R$ 478.992,83); além de todo o ano de 2020 e 2021, que ainda não foram divulgados. Somente os anos de 2017, 2018 e 2019 somam uma dívida de R$ 1.669.898,94, sem contar 2020 e 2021.

“O estado deve há mais de três anos ao Abrigo. A dívida ultrapassou o um milhão e também estamos com o jurídico envolvido nessa situação. Esse problema é muito antigo e dificulta ainda mais a nossa situação. Graças as doações não faltam alimentos e remédios para os nossos idosos. Quem puder doar leite, fralda geriátrica e legumes e frutas estará ajudando nesse custeio dos idosos”, contou Sobrinho.

FUTURO

Com a falta de verba do Governo do Estado e da Prefeitura de São Gonçalo o futuro do Abrigo pode estar ameaçado. Mas questionado sobre o espaço, se poderia ser utilizado para outro fim, Sobrinho negou. “Não estamos pensando nisso pois no próximo dia 15 teremos o documento faltante e vamos entregar para a prefeitura e regulamentar essa situação”, pontuou.

MAIS TRANSFERÊNCIAS

A administração municipal informou ainda que os outros moradores sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social serão remanejados ao longo da próxima semana para outros abrigos do município, que também foram qualificados durante o chamamento público: Casa de Repouso para Idosos El-Shaday, no Colubandê, e Lar Samaritano, no Patronato. Todos estão qualificados para garantir o atendimento necessário aos idosos.

ESPECIALISTA

A geriatra Fátima Fernandes Christo, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), garantiu que um tipo de mudança desse tipo é prejudicial para o idoso fisica e mentalmente. “Por a pessoa em um abrigo e sair da sua casa, seu ambiente doméstico e familiar é uma situação de perda. O idoso tem que vencer uma série de situações internas que é viver longe da família, viver com outras pessoas e fora do seu ambiente. Depois dessa adaptação, que já foi criado vínculo, passa por uma segunda separação e outra perda. Vem outro processo de adaptação”, contou.

Fundadora da Associação Brasileira de Alzheimer ela exemplificou que o idoso tem uma sensação de abandono pela ruptura com o vínculo. “A sensação é que ele é um objeto que pode ir para qualquer lugar. Os idosos precisam de uma referência ambiental e um vínculo até mesmo com um móvel. São referências de histórias de vida e isso pode desencadear retrocessos e doenças emocionais e físicas”, finalizou.

OUTRAS INSTITUIÇÕES

O Ministério Público do Rio de Janeiro, a Fundação Leão XIII e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de São Gonçalo (Compepisg/SG) foram questionados sobre os assuntos abordados nessa reportagem, mas não se manifestaram.