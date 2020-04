Prefeitura de São Gonçalo prorroga prazo de inscrição para concurso da Educação

Devido à pandemia causada pelo coronavírus, a Prefeitura de São Gonçalo decidiu prorrogar o prazo de inscrição no concurso para a Secretaria Municipal de Educação que oferece 2.213 vagas, sendo 379 para contratação imediata. Conforme publicado no Diário Oficial do Município, ontem, as inscrições serão reabertas a partir da segunda, 4 de maio, e poderão ser feitas até as 23h59 do dia do 9 de agosto, sendo 10 de agosto, o último dia para pagamento do boleto bancário. Para quem já havia feito inscrição e não pagou o boleto no prazo, basta acessar o site Selecon na área do candidato e imprimir o boleto com a nova de vencimento. Com a alteração no prazo de inscrição, a data de aplicação das provas passou para 30 de agosto.

O concurso oferece oportunidades em diversos cargos dos níveis fundamental, médio e superior e os vencimentos variam de R$1.033,82 a R$1.672,10. Do total de vagas, 1.783 são para o magistério, distribuídas pelos cargos de professor I (diversas disciplinas), professor II, professor II/apoio especializado, orientador educacional, orientador pedagógico e supervisor educacional. Dependendo da função, o candidato deverá ter nível médio/Normal, nível superior/Normal, superior em Pedagogia ou nível superior com habilitação na disciplina oferecida. Na área de apoio, são 430 vagas de níveis fundamental, médio e superior, distribuídas pelos seguintes cargos: merendeira, inspetor de disciplina, auxiliar de creche, cuidador de aluno especial, bibliotecário e nutricionista escolar.

As inscrições devem ser realizadas apenas pela internet, através do endereço eletrônico www.selecon.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 35 para os cargos de nível fundamental, R$ R$ 55 médio e R$ 85 superior. Com a reabertura, também foi prorrogado o prazo para solicitar isenção da taxa, o que poderá ser feita nos dias 2 e 3 de maio.

Os candidatos serão avaliados por meio provas objetivas (todos os cargos), discursivas (níveis médio, médio normal e superior) e de títulos (professor). As provas para todos os cargos serão realizadas no mesmo dia, em 30 de agosto, sendo na parte da manhã para os inscritos aos cargos de nível superior e na parte da tarde para os candidatos às funções de níveis fundamental e médio. O resultado final do concurso, com a classificação geral, está previsto para 17 de novembro.

As informações sobre a prorrogação dos prazos referentes ao concurso podem ser consultadas no edital do certame, disponível no site do Instituto Selecon.

Concurso para outros órgãos segue sem alterações

A Prefeitura de São Gonçalo também realiza concurso para outros órgãos, com oferta de 251 vagas, sendo 31 para contratação imediata e 220 para cadastro de reserva com ganhos de até R$ 5.113,61 mensais. Há vagas em cargos de níveis médio, médio técnico e superior (em todas as áreas). Para este concurso as inscrições seguem normalmente até 10 de maio, no site do Instituto Selecon.

Para o nível médio, as vagas são para os cargos de técnico de apoio especializado e técnico de apoio especializado em trânsito, com remuneração de até R$ 2.435,05, sendo R$ 974,02 de salário base e R$ 1.461,03 de gratificação. Para o médio técnico, as vagas são para Técnico de Apoio Especializado em Segurança do Trabalho, cujos ganhos são de R$ 3.652,58, sendo R$ 1.071,42 de salário e R$ 2.581,16 de gratificação.

Já para o nível superior, as vagas são para Analista de Contabilidade; de Engenharia de Segurança do Trabalho; de Engenharia de Tráfego; de Engenharia de Transporte que exigem graduação na área e registro no órgão de classe. Há ainda vagas para Analista de Engenharia de Planejamento e Orçamento e Analista Processual, cuja exigência é de nível superior em qualquer área. Os ganhos são de R$ 5.113,61, sendo R$ 1.464,03 de salário base é R$ 3.649,58 de gratificação.

O concurso será realizado em duas etapas: prova objetiva (múltipla escolha) e prova discursiva, ambas previstas para o dia 24 de maio de 2020. Para ser aprovado na prova objetiva é preciso obter no mínimo 35 pontos. Terão a prova discursiva corrigida, apenas os aprovados e classificados na primeira fase, dentro de número previsto no edital. O resultado final está previsto para o dia 26 de junho.