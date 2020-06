Prefeitura de São Gonçalo garante entrega de kit merenda

Com o objetivo de contemplar o maior número possível de estudantes da Rede Pública Municipal durante a pandemia causada pelo Coronavírus, a Prefeitura de São Gonçalo disponibilizou o próximo dia 19, das 13h às 19h, nos nove polos, para entrega dos kits merenda a quem não conseguiu receber o benefício na data prevista inicialmente. Entretanto, se mesmo assim alguém não puder comparecer para retirar o kit, não precisa se preocupar, pois poderá receber junto com o segundo kit, que será entregue em julho.



“Nós queremos contemplar os 47 mil estudantes. Mas sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de comparecer nos dias e horários determinados. Por isso, estamos buscando alternativas para que todos possam receber o kit merenda”, explicou Maurício Nascimento, secretário municipal de Educação.



Os kits são compostos por arroz, açúcar, feijão, macarrão com ovos, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco. Os produtos foram selecionados de acordo com a orientação da nutricionista responsável técnica do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação. Os produtos foram adquiridos com a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que seria destinada à merenda em tempos sem pandemia. Para garantir a lisura do processo de compra, todos os procedimentos foram acompanhados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.

É importante lembrar que o responsável pelo aluno precisa assinar um termo de recebimento e compromisso de não vender ou dar destino diferente aos alimentos. Também é necessário apresentar cópia de um documento oficial de identificação com foto.

Confira a relação dos polos e escolas que fazem parte de cada um:

POLO 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(TRAVESSA URISCINA VARGAS, 36 – MUTONDO)

ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA

ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE SEPETIBA

INSTITUIÇÃO SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA – ISAAC

INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEIA

ESCOLA MUNICIPAL RAUL VEIGA

ESCOLA MUNICIPAL PADRE CIPRIANO DOUMA

ESCOLA MUNICIPAL LEONOR CORREIA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLUCY SALLES DE ALMEIDA

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANNA JUNIOR

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MACADESKI

POLO 2 – ESCOLA MUNICIPAL ERNANI FARIA (RUA OLIVEIRA BOTELHO, S/N – NEVES)

ESCOLA MUNICIPAL ERNANI FARIA

OBRA SOCIAL ENGENHO PEQUENO – TIA MADÁ 2

ESCOLA MUNICIPAL DR. ARMANDO LEÃO FERREIRA

ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO DOS SANTOS

ESCOLA MUNICIPAL JOVITA MARIA DE JESUS

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA CARLOS MAIA

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS

ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO

OBRA SOCIAL BEM COMUM

LIONS DAS IRMÃS NSA SRA DE FÁTIMA

CIEP 250 MUNICIPALIZADO ROSENDO RICA MARCOS

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA LUCIO THOMÉ FETEIRA

UMEI PASTOR BENEDITO PANISSET

POLO 3 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO (RUA CARLOS GIANELLI, S/N – BOAÇU)

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

PROJETO SOCIAL CRIAR

ESCOLA MUNICIPAL FLORISBELLA MARIA NUNES HAASE

ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA CAMPOS

OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA

PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS

ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA

ESCOLA MUNICIPAL VALERIA DE MATTOS FONTES

ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL

UMEI FORMANDO VIDAS

JARDIM DE INFÂNCIA MENINO JESUS

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MARIA DA GLÓRIA BORGES LEITE

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MENTOR COUTO

POLO 4: CIEP 125 MUNICIPALIZADO PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL

(RUA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, S/N – COLUBANDÊ)

CIEP 125 MUNICIPALIZADO PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL

ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR RONALD DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL DR. HERÁCLITO F. SOBRAL PINTO

ESCOLA MUNICIPAL DUQUE ESTRADA

ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL

ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA DE SEIXAS CRUZ

ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO TORRES

ESCOLA MUNICIPAL PRF. GENECY SUHETT LIMA

CIEP 438 MUNICIPALIZADO RUBENS MAURICIO ABREU

ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ELIANE CORDEIRO SANTOS

UMEI PASTORA MARGARETE

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA BAIRRO ALMERINDA

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMANHECER

POLO 5: ESCOLA MUNICIPAL MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES

(ESTRADA DE SANTA IZABEL, S/N – SANTA IZABEL)

ESCOLA MUNICIPAL MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES

ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ROSA M. GALVÃO

ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO AZEREDO

ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM

ESCOLA MUNICIPAL AURELINA DIAS CAVALCANTI

UMEI ADAYR GOMES DA LUZ

ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA PEREIRA DA ROSA

ESCOLA MUNICIPAL ROTARY

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ITAITINDIBA

UMEI PROF. CREMILDA RODRIGUES DA CUNHA

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ANTENOR MARTINS

UMEI EDNEA MASCARENHAS DE ARAUJO

ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI

POLO 6: COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO

(RUA BISPO DOM JOÃO DA MATA, 466 – LARANJAL)

COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO

ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO

UMEI PROFESSOR AUGUSTO DE FREITAS LESSA

UMEI MARCOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA

UMEI PROF. CLAUDIA DE SOUZA M. CASTRO

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOSÉ AUGUSTO GRASSINI

CIEP 051 MUNICIPALIZADO ANITA GARIBALDI

INSTITUTO RAIZ DO FUTURO

ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA

UMEI PASTOR SAULO LUIZ

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS

OBRA SOCIAL JARDIM BOM RETIRO

LAR DE HUMAITÁ E CASA DAS MENINAS

UMEI JOSÉ CALIL ABUZAID –

COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELAS

UMEI MANOEL DE SOUZA

CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA

ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBERTO GOULART

ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AÍDA VIEIRA DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CABRAL DE MELLO NETTO

POLO 7: COLÉGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO

(RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO, S/N – LINDO PARQUE)

ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAVOURA

UMEI DJAIR CABRAL MALHEIROS

ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA AREAS FERREIRA

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MONSENHOR ALBUQUERQUE

COLÉGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO

UMEI MARIA NOEMIA LOPES PIRES

COMUNIDADE EVANGÉLICA DE APOIO AO MENOR E AO ADOLESCENTE

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EVADYR MOLINA

ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA

INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS NSA SRA DE FÁTIMA

CIEP 411 MUNICIPALIZADO DR. ARMANDO LEÃO FERREIRA

ESCOLA MUNICIPAL CORONEL AMARANTE

UMEI MARGARIDA MARIA GARCIA DE ARAUJO

ASSISTÊNCIA E APOIO A CRIANÇA – AAC

OBRA SOCIAL ENGENHO PEQUENO

UMEI GEORGE SAVALLA GOMES

ESCOLA MUNICIPAL NICE MENDONÇA DE SOUZA E SILVA

OBRA SOCIAL BEM VIVER

OBRA SOCIAL APOIO A CRIANÇA – OSAC

ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O FUTURO

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VITÓRIA RÉGIA

POLO 8: ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HAROLDO GOMES

(ESTRADA DAS PALMEIRAS, S/N – ITAÚNA)

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HAROLDO GOMES

ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA

ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

ESCOLA MUNICIPAL MARINHEIRO MARCÍLIO DIAS

ESCOLA MUNICIPAL PAULO REGLUS NEVES FREIRE

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AIRES SALDANHA

UMEI NATALINA MUNIZ DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDIFICANDO VIDAS

CRECHE COMUNITÁRIA DO SALGUEIRO

AMIGOS DO SERPA

OBRA SOCIAL TIA LILI

ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO RICARDO SIQUEIRA

ESCOLA MUNICIPAL WILLIAM ANTUNES DE SOUZA

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA SALGADO FILHO

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA PROFESSORA NIUMA GOULART BRANDÃO

POLO 9: ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES

(ESTRADA DO ARRASTÃO, S/N – ARRASTÃO)

ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART

ESCOLA MUNICIPAL ZEYR PORTO (ANAIA PEQUENO)

ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI

ESCOLA MUNICIPAL LEDA VARGAS GIANERINI

CIEP 414 MUNICIPALIZADO TARSO DE CASTRO

ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DA BOA ESPERANÇA

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR MAURO ISRAEL MOREIRA

UMEI PASTOR MILITÃO RAMOS DE OLIVEIRA

ASSOCIAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE ISIS

CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO CESAR MORETT SILVA

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR RICARDO PARISE

ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ CARLOS BRANDÃO MONTEIRO

OBRA COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA BARÃO DE SÃO GONÇALO

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MARIANA SODRÉ

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO ANAIA

INSTITUTO SOCIAL MATHER

Vale lembrar que a distribuição segue normal até o dia 18 para as escolas que fazem parte do Polo 6. Confira a data de retirada do kit nesse local:

POLO 6: COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO

COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO (LETRA A ATÉ A LETRA K) – 01/06

COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO (LETRA L ATÉ A LETRA Z) – 02/06

ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO – 03/06

UMEI PROFESSOR AUGUSTO DE FREITAS LESSA – 03/06

UMEI MARCOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO – 03/06

ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA -04/06

UMEI PROF. CLAUDIA DE SOUZA M. CASTRO – 04/06

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES – 05/06

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOSÉ AUGUSTO GRASSINI – 05/06

CIEP 051 MUNICIPALIZADO ANITA GARIBALDI – 08/06

INSTITUTO RAIZ DO FUTURO – 08/06

ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA – 09/06

UMEI PASTOR SAULO LUIZ – 09/06

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS – 10/06

OBRA SOCIAL JARDIM BOM RETIRO – 10/06

LAR DE HUMAITÁ E CASA DAS MENINAS – 10/06

UMEI JOSÉ CALIL ABUZAID – 12/06

COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELAS (LETRA A ATÉ A LETRA K) – 12/06

UMEI MANOEL DE SOUZA – 12/06

CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA – 12/06

COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELAS (LETRA L ATÉ A LETRA Z) – 15/06

ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA – 15/06

ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBERTO GOULART – 15/06

ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA (LETRA A ATÉ A LETRA K) – 16/06

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AÍDA VIEIRA DE SOUZA – 16/06

ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA (LETRA L ATÉ A LETRA Z) – 17/06

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA – 17/06

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CABRAL DE MELLO NETTO – 18/06