Prefeitura de São Gonçalo garante entrega de kit merenda
Com o objetivo de contemplar o maior número possível de estudantes da Rede Pública Municipal durante a pandemia causada pelo Coronavírus, a Prefeitura de São Gonçalo disponibilizou o próximo dia 19, das 13h às 19h, nos nove polos, para entrega dos kits merenda a quem não conseguiu receber o benefício na data prevista inicialmente. Entretanto, se mesmo assim alguém não puder comparecer para retirar o kit, não precisa se preocupar, pois poderá receber junto com o segundo kit, que será entregue em julho.
“Nós queremos contemplar os 47 mil estudantes. Mas sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de comparecer nos dias e horários determinados. Por isso, estamos buscando alternativas para que todos possam receber o kit merenda”, explicou Maurício Nascimento, secretário municipal de Educação.
Os kits são compostos por arroz, açúcar, feijão, macarrão com ovos, leite integral, biscoito doce, biscoito salgado, achocolatado e suco. Os produtos foram selecionados de acordo com a orientação da nutricionista responsável técnica do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação. Os produtos foram adquiridos com a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que seria destinada à merenda em tempos sem pandemia. Para garantir a lisura do processo de compra, todos os procedimentos foram acompanhados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública.
É importante lembrar que o responsável pelo aluno precisa assinar um termo de recebimento e compromisso de não vender ou dar destino diferente aos alimentos. Também é necessário apresentar cópia de um documento oficial de identificação com foto.
Confira a relação dos polos e escolas que fazem parte de cada um:
POLO 1 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(TRAVESSA URISCINA VARGAS, 36 – MUTONDO)
ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA
ESCOLA MUNICIPAL VISCONDE DE SEPETIBA
INSTITUIÇÃO SOCIAL DE AMOR E AMPARO A CRIANÇA – ISAAC
INSTITUTO SOCIAL SONIA GOUVEIA
ESCOLA MUNICIPAL RAUL VEIGA
ESCOLA MUNICIPAL PADRE CIPRIANO DOUMA
ESCOLA MUNICIPAL LEONOR CORREIA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARLUCY SALLES DE ALMEIDA
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MANNA JUNIOR
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MACADESKI
POLO 2 – ESCOLA MUNICIPAL ERNANI FARIA (RUA OLIVEIRA BOTELHO, S/N – NEVES)
ESCOLA MUNICIPAL ERNANI FARIA
OBRA SOCIAL ENGENHO PEQUENO – TIA MADÁ 2
ESCOLA MUNICIPAL DR. ARMANDO LEÃO FERREIRA
ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO DOS SANTOS
ESCOLA MUNICIPAL JOVITA MARIA DE JESUS
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA CARLOS MAIA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DIAS
ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA MATHIAS NETTO RIBEIRO
OBRA SOCIAL BEM COMUM
LIONS DAS IRMÃS NSA SRA DE FÁTIMA
CIEP 250 MUNICIPALIZADO ROSENDO RICA MARCOS
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA LUCIO THOMÉ FETEIRA
UMEI PASTOR BENEDITO PANISSET
POLO 3 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO (RUA CARLOS GIANELLI, S/N – BOAÇU)
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
PROJETO SOCIAL CRIAR
ESCOLA MUNICIPAL FLORISBELLA MARIA NUNES HAASE
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA CAMPOS
OBRA SOCIAL COTTA ALMEIDA
PROJETO ALCANÇANDO VIDINHAS
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA
ESCOLA MUNICIPAL VALERIA DE MATTOS FONTES
ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
UMEI FORMANDO VIDAS
JARDIM DE INFÂNCIA MENINO JESUS
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MARIA DA GLÓRIA BORGES LEITE
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MENTOR COUTO
POLO 4: CIEP 125 MUNICIPALIZADO PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL
(RUA JORNALISTA ROBERTO MARINHO, S/N – COLUBANDÊ)
CIEP 125 MUNICIPALIZADO PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR RONALD DE SOUZA
ESCOLA MUNICIPAL DR. HERÁCLITO F. SOBRAL PINTO
ESCOLA MUNICIPAL DUQUE ESTRADA
ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA
ESCOLA MUNICIPAL PROF. PAULO ROBERTO MACEDO DO AMARAL
ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA DE SEIXAS CRUZ
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO TORRES
ESCOLA MUNICIPAL PRF. GENECY SUHETT LIMA
CIEP 438 MUNICIPALIZADO RUBENS MAURICIO ABREU
ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ ELIANE CORDEIRO SANTOS
UMEI PASTORA MARGARETE
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA BAIRRO ALMERINDA
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL EDUCACIONAL AMANHECER
POLO 5: ESCOLA MUNICIPAL MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES
(ESTRADA DE SANTA IZABEL, S/N – SANTA IZABEL)
ESCOLA MUNICIPAL MARCUS VINICIUS CRUZ DE MELLO MORAES
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ROSA M. GALVÃO
ESCOLA MUNICIPAL PAULO ROBERTO AZEREDO
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CARLOS JOBIM
ESCOLA MUNICIPAL AURELINA DIAS CAVALCANTI
UMEI ADAYR GOMES DA LUZ
ESCOLA MUNICIPAL CÉLIA PEREIRA DA ROSA
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ITAITINDIBA
UMEI PROF. CREMILDA RODRIGUES DA CUNHA
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA ANTENOR MARTINS
UMEI EDNEA MASCARENHAS DE ARAUJO
ASSOCIAÇÃO RAIZ DE DAVI
POLO 6: COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO
(RUA BISPO DOM JOÃO DA MATA, 466 – LARANJAL)
COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO
UMEI PROFESSOR AUGUSTO DE FREITAS LESSA
UMEI MARCOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA
UMEI PROF. CLAUDIA DE SOUZA M. CASTRO
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOSÉ AUGUSTO GRASSINI
CIEP 051 MUNICIPALIZADO ANITA GARIBALDI
INSTITUTO RAIZ DO FUTURO
ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA
UMEI PASTOR SAULO LUIZ
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS
OBRA SOCIAL JARDIM BOM RETIRO
LAR DE HUMAITÁ E CASA DAS MENINAS
UMEI JOSÉ CALIL ABUZAID –
COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELAS
UMEI MANOEL DE SOUZA
CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA
ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBERTO GOULART
ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AÍDA VIEIRA DE SOUZA
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CABRAL DE MELLO NETTO
POLO 7: COLÉGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO
(RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELLO BRANCO, S/N – LINDO PARQUE)
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM LAVOURA
UMEI DJAIR CABRAL MALHEIROS
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AMÉLIA AREAS FERREIRA
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MONSENHOR ALBUQUERQUE
COLÉGIO MUNICIPAL AMARAL PEIXOTO
UMEI MARIA NOEMIA LOPES PIRES
COMUNIDADE EVANGÉLICA DE APOIO AO MENOR E AO ADOLESCENTE
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EVADYR MOLINA
ESCOLA MUNICIPAL MARIO QUINTANA
INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS NSA SRA DE FÁTIMA
CIEP 411 MUNICIPALIZADO DR. ARMANDO LEÃO FERREIRA
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL AMARANTE
UMEI MARGARIDA MARIA GARCIA DE ARAUJO
ASSISTÊNCIA E APOIO A CRIANÇA – AAC
OBRA SOCIAL ENGENHO PEQUENO
UMEI GEORGE SAVALLA GOMES
ESCOLA MUNICIPAL NICE MENDONÇA DE SOUZA E SILVA
OBRA SOCIAL BEM VIVER
OBRA SOCIAL APOIO A CRIANÇA – OSAC
ESCOLA COMUNITÁRIA SEMEANDO O FUTURO
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL VITÓRIA RÉGIA
POLO 8: ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HAROLDO GOMES
(ESTRADA DAS PALMEIRAS, S/N – ITAÚNA)
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HAROLDO GOMES
ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA
ESCOLA MUNICIPAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
ESCOLA MUNICIPAL MARINHEIRO MARCÍLIO DIAS
ESCOLA MUNICIPAL PAULO REGLUS NEVES FREIRE
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO AIRES SALDANHA
UMEI NATALINA MUNIZ DE OLIVEIRA
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA EDIFICANDO VIDAS
CRECHE COMUNITÁRIA DO SALGUEIRO
AMIGOS DO SERPA
OBRA SOCIAL TIA LILI
ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO RICARDO SIQUEIRA
ESCOLA MUNICIPAL WILLIAM ANTUNES DE SOUZA
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA SALGADO FILHO
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA PROFESSORA NIUMA GOULART BRANDÃO
POLO 9: ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES
(ESTRADA DO ARRASTÃO, S/N – ARRASTÃO)
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO DE FREITAS DIAS GOMES
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART
ESCOLA MUNICIPAL ZEYR PORTO (ANAIA PEQUENO)
ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO PASQUALINI
ESCOLA MUNICIPAL LEDA VARGAS GIANERINI
CIEP 414 MUNICIPALIZADO TARSO DE CASTRO
ESCOLA MUNICIPAL NSA SRA DA BOA ESPERANÇA
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR MAURO ISRAEL MOREIRA
UMEI PASTOR MILITÃO RAMOS DE OLIVEIRA
ASSOCIAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE ISIS
CRECHE MUNICIPAL AUGUSTO CESAR MORETT SILVA
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR RICARDO PARISE
ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ CARLOS BRANDÃO MONTEIRO
OBRA COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA BARÃO DE SÃO GONÇALO
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA MARIANA SODRÉ
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO ANAIA
INSTITUTO SOCIAL MATHER
Vale lembrar que a distribuição segue normal até o dia 18 para as escolas que fazem parte do Polo 6. Confira a data de retirada do kit nesse local:
POLO 6: COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO
COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO (LETRA A ATÉ A LETRA K) – 01/06
COLÉGIO MUNICIPAL ESTEPHANIA DE CARVALHO (LETRA L ATÉ A LETRA Z) – 02/06
ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO – 03/06
UMEI PROFESSOR AUGUSTO DE FREITAS LESSA – 03/06
UMEI MARCOLINA MARIA DA CONCEIÇÃO – 03/06
ESCOLA ESTADUAL MUNICIPALIZADA GUAXINDIBA -04/06
UMEI PROF. CLAUDIA DE SOUZA M. CASTRO – 04/06
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO NICANOR FERREIRA NUNES – 05/06
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOSÉ AUGUSTO GRASSINI – 05/06
CIEP 051 MUNICIPALIZADO ANITA GARIBALDI – 08/06
INSTITUTO RAIZ DO FUTURO – 08/06
ESCOLA MUNICIPAL OSCARINA DA COSTA TEIXEIRA – 09/06
UMEI PASTOR SAULO LUIZ – 09/06
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JAYME MENDONÇA DE CAMPOS – 10/06
OBRA SOCIAL JARDIM BOM RETIRO – 10/06
LAR DE HUMAITÁ E CASA DAS MENINAS – 10/06
UMEI JOSÉ CALIL ABUZAID – 12/06
COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELAS (LETRA A ATÉ A LETRA K) – 12/06
UMEI MANOEL DE SOUZA – 12/06
CENTRO COMUNITÁRIO CORAÇÃO DE MARIA – 12/06
COLÉGIO MUNICIPAL IRENE BARBOSA ORNELAS (LETRA L ATÉ A LETRA Z) – 15/06
ESCOLA MUNICIPAL FILADELFIA – 15/06
ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBERTO GOULART – 15/06
ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA (LETRA A ATÉ A LETRA K) – 16/06
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA AÍDA VIEIRA DE SOUZA – 16/06
ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA (LETRA L ATÉ A LETRA Z) – 17/06
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA – 17/06
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CABRAL DE MELLO NETTO – 18/06