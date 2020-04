Prefeitura de São Gonçalo confirma morte de diretor de Vigilância Sanitária com suspeita de coronavírus

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo confirmou nesta quinta-feira (30) que o diretor da Vigilância Sanitária de São Gonçalo morreu com suspeita de coronavírus. Marcio Barreiros estava em isolamento há uma semana por estar com suspeita da doença. Ele deu entrada no Hospital Luiz palmier no início da manhã e não resistiu. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, o órgão ainda aguarda o resulto do exame. Marcio atuava desde o início de março na linha de frente e, diariamente, com sua equipe, fiscalizava comércios abertos ilegalmente e aglomeração em filas de bancos, casas lotéricas.

