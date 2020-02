Prefeitura de Rio Bonito reforma a Biquinha da Bela Vista

Privilegiados por terem uma fonte de água mineral geladinha e cristalina, pertinho do Centro da cidade, os moradores de Rio Bonito, aprovaram a reforma feita pela Prefeitura para manter a Biquinha da Bela Vista do mesmo jeito de sempre: fornecendo à população. O local, situado na Rua Casemiro de Abreu, nº 76, dentro da Praça Pietro Violante, no bairro Bela Vista, está com obras em todo seu entorno.

“Cercada por um jardim, a Biquinha da Bela Vista é cenário procurado pelos turistas para fotos”, afirma a Prefeitura de Rio Bonito, que está realizando várias melhorias na estrutura do local, que inclui a limpeza, poda das árvores, pintura e manutenção da rede elétrica e hidráulica, entre outras.

A mina de água é anterior à criação do bairro; há registro dela nos arquivos da cidade desde 1917. Essa fonte de água natural é uma riqueza inestimável da cidade. Ao longo de todo o dia os moradores da cidade e turistas vão até a Biquinha da Bela Vista para abastecerem seus lares, enchendo os vasilhames com a água muito preciosa para os moradores, que acreditam que o liquido é precioso para à saúde.

Para a moradora Afrânia Tavares de Oliveira, de 89 anos, diz que a fonte e rejuvenecedora. “Antes, minha pressão era 22 por 16, após começar a beber a água todos os dias ela passou para 12, 13 por 8”, contou a moradora.