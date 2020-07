Prefeitura de Rio Bonito estende parceria com empresa para oferecer curso online

A Prefeitura de Rio Bonito, através da Secretaria de Educação, estendeu a parceria com o Prepara Cursos, disponibilizando uma condição especial para a realização de cursos online destinados a servidores municipais e seus dependentes. São cerca de 400 horas de cursos para aperfeiçoar ou aprender novas técnicas. Os cursos têm taxa única de R$ 29,99 e as inscrições terminam no dia 25 de julho. Basta entrar neste link (https://url.gratis/t6Stp) e preencher o formulário para se inscrever. No momento da matrícula será necessário apresentar um comprovante que trabalha na prefeitura.

Os cursos oferecidos são variados e voltados para diversos setores, como: Abertura de Empresa, Administração de Materiais, Análise de Crédito, Financiamento e Investimento, Arquitetura e Urbanismo para Corretores de Imóveis, Atendimento Pré-hospitalar, Avaliação e Análise de Impactos Ambientais, Avaliação Imobiliária, Cerimonial e Protocolo, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Compras, Comunicação e Informação, Contabilidade de Custos, Contabilidade Pública, Controle Patrimonial, Custos Logísticos, Departamento Pessoal, Desenho Técnico, Direito Ambiental, Direito do Consumidor, Direto Trabalhista, Ecologia, Empreendedorismo, Equipamento de Proteção Individual (EPI), Escrita Fiscal e Tributos, Espanhol, Estatística, Ética e Cidadania, Farmacologia, Fundamentos da Ecologia, Fundamentos do Trabalho, Gerenciador de Dados, Gerenciamento de Projetos, Gestão da Qualidade, Gestão da Qualidade do Ar, Gestão de Carreira, Gestão de Contratos, Gestão de Eventos, Gestão de Pessoas, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Resíduos Sólidos, Gestão do Marketing, Gestão Financeira, Informática Básica e Mobilidade, Inglês, Inspeção de Segurança, Introdução a Gestão de Processos, Licenciamento e Direto Imobiliário, Língua Brasileira de Sinais, Lógica de Programação, Logística, Logística de Armazém, Marketing Imobiliário, Marketing Pessoal, Matemática Financeira, Materiais de Construção, Mercado Financeiro, Mercado Imobiliário, Microbiologia e Imunologia, Operações Imobiliárias, Sistema Educacional Brasileiro, Planejamento e Análise de Postos de Trabalho, Planejamento Estratégico, Planilha Eletrônica Avançada, Português Instrumental, Psicologia do Trabalho, Recrutamento e Seleção, Recuperação de Áreas Degradadas, Redes de Computadores, Responsabilidade Socioambiental, Rotinas Bancárias, Rotinas Contábeis, Rotina Jurídica nas Empresas, Saúde Coletiva, Saúde e Segurança no Trabalho, Secretarias Acadêmicas Digitais, Segurança no Trabalho na Construção civil (NR-18), Segurança em Serviços com Eletricidade (NR-10), Sistema de Gestão Empresarial, Sistemas de Informações Gerenciais, Técnicas de Atendimento, Técnica de Recepção, Atendimento e Cobrança, Técnicas de Treinamento, Técnicas de Vendas, Técnicas Secretarias, Transações Financeiras para o Mercado Imobiliário, Tratamento de Água e Efluentes e Treinamento e Desenvolvimento.

Alunos da rede: A parceria traz uma novidade para os alunos da rede municipal de ensino, que queiram aproveitar a quarentena para aprender ou aperfeiçoar os estudos. Os alunos poderão fazer os cursos online de Informática básica + Inglês Básico e pagar uma taxa única de R$29,99. Os interessados devem fazer a inscrição no link (https://url.gratis/bdeXr) até o dia 25 deste mês.