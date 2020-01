Prefeitura de Rio Bonito divulga datas de recadastramento do transporte universitário

Os universitários de Rio Bonito devem se recadastrar no transporte social universitário a partir do dia 03 de fevereiro. O atendimento acontecerá de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, no Box do Transporte no Mercado Municipal.

A primeira etapa de 03 a 07 de fevereiro será destinada aos alunos das faculdades particulares. Já para os estudantes matriculados na UERJ o processo será realizado entre os dias 17 a 21 de fevereiro e os alunos da UFF do dia 09 a 13 de março.

No ato da renovação o estudante deverá apresentar os seguintes documentos, em cópias e originais: comprovante de residência em nome do aluno (a), pai ou familiares, dos últimos dois meses; 1 foto 3×4; boleto de pagamento atual (caso a instituição seja privada), declaração de matrícula, grade horária atualizada e carteirinha do semestre anterior. Este ano os estudantes também deverão levar um pacote de fraldas e uma lata de leite em pó que serão doados posteriormente a comunidades carentes e instituições da cidade.

O não comparecimento no período informado, bem como, a não veracidade de quaisquer documentos apresentados pelo aluno, implicará na perda automática do benefício.