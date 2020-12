Prefeitura de Rio Bonito compra equipamentos e mobiliário para a creche

Uma boa notícia para os alunos da educação infantil. Já estão no depósito da secretaria de Educação, os equipamentos e mobiliários necessários para equipar a creche que está sendo erguida no bairro Cajueiro, em Rio Bonito. São mesas, colchões, ar condicionado, geladeira, brinquedos, entre outros itens, que foram adquiridos pela prefeitura de Rio Bonito o funcionamento a nova unidade educacional. A creche, destinada as crianças de 0 a 5 anos (pré-escola), é fruto de um convênio com o Governo Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo a secretária de Educação, Wanderlúbia Antunes, a unidade de educação infantil poderá receber até 120 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 60 crianças em período integral. Todos os equipamentos e mobiliário necessários para o funcionamento da creche estão estocados no Departamento de Merenda.

“Já adquirimos todos os equipamentos necessários para o funcionamento da creche, que é muito importante para os alunos da região que irão estudar próximo da sua casa, além de facilitar o dia a dia dos seus pais que terão um local seguro para deixar seus filhos para poder ir trabalhar”, afirma a secretária de Educação.