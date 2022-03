Prefeitura de Petrópolis faz mapeamento de abrigos voluntários nas comunidades

A Secretaria de Assistência Social mapeou os abrigos voluntários montados em comunidades. São 162 pessoas nos pontos voluntários, administrados por ONGs e igrejas. Em escolas municipais e estaduais, há 955 pessoas, totalizando 1.117 cidadãos desabrigados em 34 pontos de apoio (veja a lista no fim da matéria). A Polícia Civil mantém o número de 231 óbitos, sendo 137 mulheres, 94 homens e 44 menores mortos pela tragédia.

Em todos os pontos de apoio a população recebe alimentação, suporte para a higiene pessoal, atendimento de assistência, saúde, psicólogos, além de orientações sobre benefícios sociais. Todas as pessoas que precisaram recorrer aos pontos de apoio por terem perdido suas casas, terão direito ao aluguel social no valor de R$ 1 mil. Desabrigados têm prioridade e já foram cadastrados por equipes da Prefeitura.

Com relação à Defesa Civil, continua o trabalho de vistoria das áreas afetadas. No total, 50 profissionais estão atendendo a mais de 3,6 mil ocorrências.

O resgate das vítimas se concentra nas regiões do Chácara Flora e Rio Quitandinha, onde o Corpo de Bombeiros atua com indícios de cinco vítimas. Para a realização das buscas é deslocado efetivo para isolamento das áreas de trabalho, além de organização e desvio de trânsito quando necessário. O trabalho continua à noite com suporte da Enel Distribuição Rio, que fornece iluminação.