Prefeitura de Niterói volta a distribuir máscaras

A Prefeitura de Niterói reiniciou neste sábado (21) a distribuição gratuita de máscaras de tecido à população. Equipes da prefeitura estiveram no Trevo de Piratininga, na Região Oceânica, fazendo a distribuição no sistema drive thru, e também nas ruas do Barreto, na Zona Norte da cidade. A previsão é distribuir mais de 500 mil máscaras até o final do ano. Agora, as máscaras entregues no drive thru não serão apenas para quem chegar de carro ao local. Quem passar por lá a pé ou de bicicleta também receberá a proteção contra o coronavírus.

Já neste domingo (22), as máscaras serão entregues em frente à Plataforma Urbana Digital da Engenhoca, na Zona Norte, junto à feira no Largo de São Jorge, e seguirá nos próximos dias em outras regiões da cidade. O trabalho está sendo coordenado pelas Administrações Regionais.

Vale lembrar que o uso da máscara continua sendo obrigatório para diminuir a possibilidade de contágio da Covid-19, ssim como o distanciamento social e a boa higienização das mãos e do ambiente. As máscaras são de tecido lavável e reaproveitável e estão sendo confeccionadas por pequenas empresas e médias empresas da cidade.

Em sete meses, mais de 1,5 milhão de máscaras foram distribuídas para a população de Niterói. A sanitização das vias, realizada pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), também será retomada nos próximos dias, assim como a utilização de carro de som reforçando os protocolos sanitários que devem ser adotados pela população para barrar a disseminação do novo coronavírus.